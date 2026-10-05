Como si fuera nieve: cae fuerte granizada en el occidente de Bogotá, dejó impactantes imágenes

Una fuerte tormenta acompañada de granizo azotó a Bogotá durante la tarde de este lunes 5 de octubre y concentró su mayor impacto en la zona occidental de la ciudad.

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Las intensas precipitaciones dejaron imágenes impactantes en diversos sectores, donde las calles y andenes quedaron completamente cubiertos por una densa capa de hielo, similar a un paisaje nevado, mientras que los acumulados de agua dificultaron el paso peatonal y vehicular.

El Ideam prevé una disminución de las lluvias, aunque persistirán precipitaciones en varias regiones. En Bogotá, se esperan lluvias sectorizadas durante la tarde.

La emergencia comenzó con particular fuerza en la localidad de Fontibón, con el barrio Modelia como uno de los puntos más impactados por el granizo.

Posteriormente, el Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) confirmó el desplazamiento del núcleo de la tormenta hacia el norte y emitió, sobre las tres de la tarde, un boletín en el que advirtió que “se fortalecen lluvias fuertes y granizada en la localidad de Engativá”, zona donde se proyectaba la continuidad de lluvias de alta intensidad.

Colapso vial en las principales arterias de la ciudad

Las adversas condiciones meteorológicas generaron complicaciones inmediatas en la movilidad urbana. La Secretaría Distrital de Movilidad informó que las inundaciones y la acumulación de hielo provocaron una fuerte congestión vehicular en corredores estratégicos del occidente, lo que afectó la circulación en la calle 13, la avenida Ciudad de Cali y la avenida calle 26.

#BOGOTÁ. ​A esta hora, se registra una fuerte granizada sobre diferentes sectores de la capital, generando inundaciones en avenidas principales. Las autoridades piden a los conductores transitar con máxima precaución, reducir la velocidad para evitar accidentes. 📹 COMPLETOS👉 https://t.co/t6MIMO77Zn — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 5, 2026

Frente al avance del fenómeno climático, las autoridades distritales mantuvieron en estado de alerta a cuatro localidades clave. La emergencia comenzó en Fontibón, que fue el primer sector en registrar el pico de acumulación de granizo y empozamientos en sus vías principales.

Horas más tarde, la atención se trasladó a Engativá, zona que quedó bajo la mayor intensidad de las precipitaciones y la caída de granizo. Asimismo, la tormenta obligó a mantener un monitoreo constante sobre Teusaquillo y Barrios Unidos, debido al desplazamiento paulatino de las nubes hacia el centro-norte de la capital.

Fuerte granizada por la localidad de Fontibón, se registra a esta hora. Los barrios Sauzalito y Carlos Lleras se han visto afectados por las fuertes lluvias. https://t.co/QEDWY3IDDV — Mauricio Vanegas (@Marovaan) October 5, 2026

Ante este panorama, los organismos de emergencia y los agentes de tránsito recomendaron a los conductores reducir la velocidad, encender las luces estacionarias y mantener la distancia de seguridad para evitar accidentes por la superficie resbaladiza que deja el hielo sobre la carpeta asfáltica.