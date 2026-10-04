Este es el pronóstico del Ideam para el clima este domingo: lluvias y alertas en varias zonas del país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé para este domingo 4 de octubre una disminución general de las precipitaciones en buena parte del país, aunque persistirán lluvias de distinta intensidad en varias regiones.
#IdeamInforma 🌧️ Condiciones recientes: Se registra abundante nubosidad con lluvias fuertes y actividad eléctrica en La Guajira, Cesar, oriente de Magdalena, Norte de Santander y suroccidente de Nariño.... pic.twitter.com/H7sGuRGA6z— Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 4, 2026
El pronóstico emitido contempla, además, diferentes alertas por lluvias, deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones.
De acuerdo con el instituto, las lloviznas y lluvias moderadas se concentrarán principalmente en el occidente y norte del territorio nacional.
Los mayores acumulados están previstos en sectores del occidente de las regiones Andina y Pacífica y en el oriente de la región Caribe. En contraste, la Amazonia, la Orinoquia y algunos sectores del Caribe tendrán condiciones más secas y con menor nubosidad.
En el Caribe se esperan lluvias ligeras en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y sectores de La Guajira. Sin embargo, podrían registrarse acumulados moderados en áreas del centro y sur de Bolívar, el sur y oriente de Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta y el occidente de La Guajira.
La región Pacífica tendrá las lluvias más significativas del país, especialmente en el norte de Chocó, Nariño, Cauca y el occidente del Valle del Cauca. En la región Andina se esperan precipitaciones ligeras en varios departamentos, con lluvias moderadas puntuales en Antioquia, el Eje Cafetero, Santander y Norte de Santander.
En Bogotá, el Ideam pronostica una mañana parcialmente nublada y seca. Para la tarde aumentará la nubosidad y existe probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Chapinero y Kennedy. La temperatura máxima estimada será de 21 grados Celsius. Durante la noche se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.
El Ideam también mantiene alertas por deslizamientos en 494 municipios y por probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones en 197 subzonas hidrográficas. Chocó y Nariño concentran parte importante de las alertas rojas por movimientos en masa.
Además, existe una alerta naranja por tiempo lluvioso en sectores central y oriental del mar Caribe, mientras que el Pacífico colombiano mantiene alerta amarilla por lluvias, oleaje y viento.