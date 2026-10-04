Este es el pronóstico del Ideam para el clima este domingo: lluvias y alertas en varias zonas del país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé para este domingo 4 de octubre una disminución general de las precipitaciones en buena parte del país, aunque persistirán lluvias de distinta intensidad en varias regiones.

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El pronóstico emitido contempla, además, diferentes alertas por lluvias, deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones.

De acuerdo con el instituto, las lloviznas y lluvias moderadas se concentrarán principalmente en el occidente y norte del territorio nacional.

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Fuertes lluvias provocan inundaciones y afectan la movilidad en varios puntos de Cali Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Los mayores acumulados están previstos en sectores del occidente de las regiones Andina y Pacífica y en el oriente de la región Caribe. En contraste, la Amazonia, la Orinoquia y algunos sectores del Caribe tendrán condiciones más secas y con menor nubosidad.

En el Caribe se esperan lluvias ligeras en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y sectores de La Guajira. Sin embargo, podrían registrarse acumulados moderados en áreas del centro y sur de Bolívar, el sur y oriente de Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta y el occidente de La Guajira.

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Cielo nublado y lluvias intermitentes marcarán el clima en Bogotá, con mayor intensidad en sectores del suroriente durante la tarde y noche. Foto: Getty Images

La región Pacífica tendrá las lluvias más significativas del país, especialmente en el norte de Chocó, Nariño, Cauca y el occidente del Valle del Cauca. En la región Andina se esperan precipitaciones ligeras en varios departamentos, con lluvias moderadas puntuales en Antioquia, el Eje Cafetero, Santander y Norte de Santander.

En Bogotá, el Ideam pronostica una mañana parcialmente nublada y seca. Para la tarde aumentará la nubosidad y existe probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Chapinero y Kennedy. La temperatura máxima estimada será de 21 grados Celsius. Durante la noche se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Alerta por el Fenómeno de El Niño en Colombia / Montaje SEMANA Foto: Getty Images

El Ideam también mantiene alertas por deslizamientos en 494 municipios y por probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones en 197 subzonas hidrográficas. Chocó y Nariño concentran parte importante de las alertas rojas por movimientos en masa.

Además, existe una alerta naranja por tiempo lluvioso en sectores central y oriental del mar Caribe, mientras que el Pacífico colombiano mantiene alerta amarilla por lluvias, oleaje y viento.