Pronóstico del Ideam para el fin de semana del 2 al 4 de octubre en Colombia: así estará el clima

Inicia un nuevo fin de semana en Colombia, donde millones de ciudadanos se preparan para realizar actividades al aire libre o viajar. Sin embargo, hay un factor que puede arruinar esos planes, el clima.
Por esa razón, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó su más reciente pronóstico, abarcando desde este viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre.
Viernes 2 de octubre
Para el inicio del fin de semana, el informe del Ideam proyecta precipitaciones de alta intensidad en una parte representativa del territorio nacional.
Las lluvias fuertes se concentrarán en el sur de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar (centro y sur), Sucre, Córdoba, Antioquia (norte y occidente), los Santanderes, el norte del Tolima, toda la franja del Pacífico (Chocó, occidente de Valle y Cauca) y varios sectores de la Orinoquía como Arauca, Casanare, Meta, Vichada y Guainía.
Por su parte, se prevén lluvias moderadas en la zona del Golfo de Urabá, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda, Quindío), sur del Huila, Caquetá, Putumayo, Guaviare y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Lluvias dispersas acompañarán la jornada en Nariño, Amazonas, Vaupés, el oriente de Valle y Cauca, y el norte del Huila.
Sábado 3 de octubre
Durante la jornada del sábado, las precipitaciones fuertes se reubicarán principalmente en la franja occidental y andina, abarcando La Guajira (centro y sur), el norte de Magdalena y Cesar, sur de Bolívar, norte y oriente de los Santanderes, Antioquia, Chocó y el centro-sur del litoral Pacífico (Valle, Cauca y Nariño).
🚨#PronósticoIdeam anticipa para la tarde y noche lluvias 🌦️🌧️⚡en amplios sectores del país, especialmente en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño Chocó, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Risaralda. pic.twitter.com/vFH4K8VhYE— Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 2, 2026
Entretanto, se mantendrán lluvias moderadas en el Atlántico, norte de Bolívar, Sucre, sur de Córdoba, occidente de Magdalena, norte de Cundinamarca, occidente de Tolima y sur del Huila.
En contraste, la Orinoquía y la Amazonía experimentarán una reducción generalizada de lluvias, dando paso a condiciones secas, mientras que Cundinamarca, Boyacá y el Golfo de Urabá registrarán precipitaciones ligeras.
Domingo 4 de octubre
El domingo mantendrá la tendencia de estabilidad en las regiones orientales y precipitaciones concentradas en los corredores costeros y montañosos.
Las lluvias más intensas se prevén en el Pacífico (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), el norte del Magdalena, sur de Bolívar, sectores de Antioquia, los Santanderes y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Las precipitaciones de intensidad moderada se concentrarán en el Cesar, La Guajira, el sur de Córdoba, norte de Sucre, norte de Boyacá, Cundinamarca (centro y norte), Quindío y zonas dispersas del Eje Cafetero.
El Ideam confirma que continuará el tiempo seco predominante en la Orinoquía y Amazonía, recomendando a los viajeros estar atentos a las alertas viales por humedad en los suelos.