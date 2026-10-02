Pronóstico del Ideam para el fin de semana del 2 al 4 de octubre en Colombia: así estará el clima

Inicia un nuevo fin de semana en Colombia, donde millones de ciudadanos se preparan para realizar actividades al aire libre o viajar. Sin embargo, hay un factor que puede arruinar esos planes, el clima.

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Por esa razón, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó su más reciente pronóstico, abarcando desde este viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre.

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Viernes 2 de octubre

Para el inicio del fin de semana, el informe del Ideam proyecta precipitaciones de alta intensidad en una parte representativa del territorio nacional.

Mapa del clima para el viernes 2 de octubre en Colombia. Foto: Ideam

Las lluvias fuertes se concentrarán en el sur de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar (centro y sur), Sucre, Córdoba, Antioquia (norte y occidente), los Santanderes, el norte del Tolima, toda la franja del Pacífico (Chocó, occidente de Valle y Cauca) y varios sectores de la Orinoquía como Arauca, Casanare, Meta, Vichada y Guainía.

Por su parte, se prevén lluvias moderadas en la zona del Golfo de Urabá, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda, Quindío), sur del Huila, Caquetá, Putumayo, Guaviare y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Lluvias dispersas acompañarán la jornada en Nariño, Amazonas, Vaupés, el oriente de Valle y Cauca, y el norte del Huila.

Sábado 3 de octubre

Durante la jornada del sábado, las precipitaciones fuertes se reubicarán principalmente en la franja occidental y andina, abarcando La Guajira (centro y sur), el norte de Magdalena y Cesar, sur de Bolívar, norte y oriente de los Santanderes, Antioquia, Chocó y el centro-sur del litoral Pacífico (Valle, Cauca y Nariño).

🚨#PronósticoIdeam anticipa para la tarde y noche lluvias 🌦️🌧️⚡en amplios sectores del país, especialmente en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño Chocó, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Risaralda. pic.twitter.com/vFH4K8VhYE — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 2, 2026

Entretanto, se mantendrán lluvias moderadas en el Atlántico, norte de Bolívar, Sucre, sur de Córdoba, occidente de Magdalena, norte de Cundinamarca, occidente de Tolima y sur del Huila.

En contraste, la Orinoquía y la Amazonía experimentarán una reducción generalizada de lluvias, dando paso a condiciones secas, mientras que Cundinamarca, Boyacá y el Golfo de Urabá registrarán precipitaciones ligeras.

Domingo 4 de octubre

El domingo mantendrá la tendencia de estabilidad en las regiones orientales y precipitaciones concentradas en los corredores costeros y montañosos.

Las lluvias más intensas se prevén en el Pacífico (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), el norte del Magdalena, sur de Bolívar, sectores de Antioquia, los Santanderes y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Mapa del clima para el domingo 4 de octubre en Colombia. Foto: Ideam

Las precipitaciones de intensidad moderada se concentrarán en el Cesar, La Guajira, el sur de Córdoba, norte de Sucre, norte de Boyacá, Cundinamarca (centro y norte), Quindío y zonas dispersas del Eje Cafetero.

El Ideam confirma que continuará el tiempo seco predominante en la Orinoquía y Amazonía, recomendando a los viajeros estar atentos a las alertas viales por humedad en los suelos.