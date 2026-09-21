Ideam entregó la preocupante lista de los 91 municipios en riesgo por incendios forestales: ¿está el suyo?

En respuesta a las condiciones climáticas secas que atraviesan varias zonas del país, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene un monitoreo continuo sobre la amenaza de incendios de los bosques y áreas verdes.

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Según el más reciente reporte técnico emitido por la entidad, un total de 312 municipios en el territorio nacional presentan algún grado de vulnerabilidad frente a la conflagración y propagación de fuego en ecosistemas estratégicos.

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El informe oficial precisa que la región andina concentra la mayoría de los puntos críticos del mapa de riesgo, seguida por sectores de la región pacífica donde las elevadas temperaturas y la escasez de lluvias han acelerado la desecación del suelo.

Las autoridades ambientales instaron a los comités locales de gestión del riesgo a activar los planes de contingencia para mitigar los impactos en la flora y fauna regional.

Alerta máxima en 91 municipios colombianos

Dentro del consolidado nacional, la autoridad meteorológica categorizó en alerta roja a 91 poblaciones, condición que representa una amenaza alta de incendios e implica una atención prioritaria por parte de la fuerza pública y los cuerpos de socorro.

#PronósticoIdeam anticipa 🌞Tiempo seco con cielo parcial a mayormente nublado en el oriente y sur de la región Andina, centro y oriente de la Orinoquia, y en la Amazonia. pic.twitter.com/ScQ3aNWMue — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) September 21, 2026

El departamento del Tolima encabeza la lista con 24 municipios en máxima alerta, seguido por Nariño con 21 y Huila con 14 localidades expuestas.

De igual forma, la alerta máxima cobija a siete municipios en Boyacá y siete en Cundinamarca, mientras que los departamentos de Cauca y Norte de Santander registran cinco poblaciones en nivel rojo cada uno.

Para estas zonas se exigió una vigilancia permanente en reservas forestales y la prohibición absoluta de quemas agrícolas o fogatas al aire libre.

Monitoreo institucional para la toma de decisiones

Respecto a las categorías intermedias, el Ideam informó que los niveles naranja y amarillo se extienden por departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Norte de Santander, Tolima, Cauca, Santander, Caldas, Quindío y Antioquia. La entidad reiteró que el boletín de alertas se actualiza diariamente para orientar los operativos territoriales.

“El Ideam continúa monitoreando permanentemente las condiciones meteorológicas y ambientales. La información generada se mantiene disponible para las autoridades territoriales, los organismos de socorro y la comunidad, como insumo para la toma de decisiones”, puntualizó Jennifer Dorado, jefa de la Oficina de Pronósticos y Alertas de la institución, quien reiteró el llamado a denunciar preventivamente cualquier columna de humo en zonas rurales.