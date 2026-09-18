Colombia tendrá este viernes 18 de septiembre una jornada con mayor nubosidad y lluvias en diferentes sectores del territorio nacional.

Las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad durante la tarde y la noche, mientras que en algunas regiones también se esperan temperaturas elevadas.

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¿En qué regiones lloverá hoy?

De acuerdo con el pronóstico del Ideam, se espera un incremento relativo de la nubosidad y las lluvias frente a la jornada anterior.

Las precipitaciones podrían presentarse en amplios sectores del Pacífico, el sur y centro del Caribe, el norte y occidente de la región Andina, el sur y occidente de la Orinoquía y el oriente y centro de la Amazonía.

En la región Caribe, se prevén cielos entre parcialmente y mayormente nublados, con lluvias moderadas y localmente fuertes durante la tarde y la noche en sectores de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar y Sucre.

En la Alta Guajira, en cambio, predominarían las condiciones mayormente secas.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronostica nubosidad variable y posibilidad de lluvias intermitentes, principalmente durante la mañana y la noche.

En la región Pacífica, la jornada estaría marcada por nubosidad y precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche, en sectores de Chocó y el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En el mar Caribe y la plataforma marítima del Pacífico también podrían presentarse precipitaciones.

Para esta última se estiman lluvias moderadas a fuertes durante la mañana y la noche.

Después de una mañana mayormente seca, el IDEAM prevé un aumento de la nubosidad durante la tarde en sectores de Santander, Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío.

En contraste, se esperan condiciones secas y cielos entre ligeramente y parcialmente nublados en buena parte de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

En la Orinoquía, las lluvias podrían presentarse durante la tarde y la noche en sectores del sur de Vichada, suroccidente del Meta y occidente de Arauca.

El tiempo seco predominaría en el centro de Casanare y el norte del Meta.

Para la Amazonía, se esperan condiciones mayormente nubladas y lluvias moderadas a fuertes en sectores de Guainía, Vaupés, Guaviare y Amazonas, especialmente durante la tarde y la noche.

En el occidente de Caquetá y Putumayo también podría llover, aunque con menor intensidad.

El pronóstico también señala condiciones favorables para registrar temperaturas máximas superiores a los promedios climatológicos de septiembre en sectores de La Guajira, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y Casanare.

Estas condiciones, sumadas en algunos casos a una humedad atmosférica importante, podrían generar una sensación térmica elevada durante la tarde en buena parte de las regiones Caribe, Orinoquía y Pacífica.

El comportamiento también podría sentirse en sectores del borde costero y en la llanura aluvial de parte de la cuenca alta y media del río Magdalena.

Bogotá tendrá una jornada mayormente seca, aunque no se descartan lloviznas en sectores del suroriente de la ciudad. Foto: Getty Images

Así estará el clima en Bogotá este viernes

Para Bogotá, el pronóstico indica que durante las primeras horas de la mañana habrá nubosidad variable y predominio de tiempo seco.

Posteriormente aumentará la nubosidad, aunque se mantendrían las condiciones secas.

No obstante, no se descartan algunas lloviznas en sectores de San Cristóbal y Usme.

Durante la tarde continuará el tiempo seco en la capital, con posibilidad de lloviznas ocasionales hacia el suroriente de la ciudad.

La temperatura máxima estará cercana a los 20 °C.

Para la noche se mantendrán los cielos nublados y el predominio de condiciones secas.

Sin embargo, hacia el final de la noche podrían presentarse lloviznas en el sur de Bogotá, especialmente en sectores de Usme y Sumapaz.