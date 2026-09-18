Alias More dejó las armas y reveló movimientos internos del Clan del Golfo en Antioquia: habló de alias Primo Gay y del uso de drones

Las fuertes operaciones militares en el departamento de Antioquia hicieron que varios integrantes del Clan del Golfo decidieran dejar la ilegalidad y someterse a la justicia, entre ellos, un sujeto conocido con el alias de More. El exintegrante de este grupo armado ilegal decidió romper el silencio y entregar detalles de lo que sucede al interior de esta organización que comete actos terroristas en varias regiones de Colombia.

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Asimismo, contó qué ha sucedido con los integrantes de las disidencias de las Farc que eran del frente 36, habló de los drones cargados con explosivos, pero también de las fuertes tensiones que habría generado la incorporación de esos hombres.

“Yo tomé la decisión de someterme con los compañeros porque, la verdad, por un lado, ya estábamos aburridos de estar ahí y, por otro lado, el Ejército estaba rematando muy duro con nuestra tropa por ese sector”, aseguró alias More.

De igual manera, señaló: “Decidimos que nos íbamos. Dijimos que nos íbamos a llevar toda la intendencia y esas cosas. Entonces, de acuerdo con el compañero Mono, que estuvo ahí conmigo y cuadró todo, nos colaboraron mucho para poder salir”.

Lo que ha llamado la atención de este testimonio es cómo los exintegrantes del antiguo frente 36 de las Farc terminaron en las filas del Clan del Golfo.

“Son manes del 36. Ellos no llevan ni tres meses que se entregaron. Los sometimos mucho por el lado de El Hoyo y por todos esos lados les dimos duro. Entonces, como que sintieron la presión y decidieron entregarse”, relató.

De acuerdo con su testimonio, estos hombres habrían llegado con material de guerra, elementos de intendencia y drones que posteriormente quedaron en poder del Clan del Golfo, con los que atacan a la Fuerza Pública.

“Trajeron mucho material de guerra, intendencia, de todo un poquito. Trajeron drones bombarderos, cosa que nos sirvió mucho porque con esos drones ellos nos hacían mucho daño también; ya ellos no los tienen en su poder”, afirmó.

Desde el Ministerio de Defensa sostuvieron que no van a cesar con las operaciones militares. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El papel de alias Primo Gay

Alias More, en poder del Ejército Nacional, también se refirió a un hombre al que identificó como alias Primo Gay, quien, según su versión, habría recibido un cargo dentro de la organización después de incorporarse.

“Yo solo sé que a ese man le dieron un puesto de segundo de frente, de segundo de frente de la organización, y lo mandaron para otro lado. Le dieron un poco de plata por esa vaina que entregó”, sostuvo.

El exintegrante del Clan del Golfo dijo que muchos de los antiguos integrantes de las Farc hoy tienen altos cargos dentro de ese grupo, lo que ha generado fracturas internas. “Cada uno de esa gente que ese man entró subió de puesto. Los colocaron como comandante de pueblo, comandante de escuadra, comandante de contraguerrilla y así sucesivamente. Les van dando puestos”, agregó.

Alias Primo Gay. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA - API

Sin embargo, alias More aseguró que la llegada de esos hombres no habría estado exenta de desconfianza. Aunque algunos miembros del Clan del Golfo habrían trabajado con ellos normalmente, él afirmó que mantenía reservas.

“Por un lado, los que están en ese sector trabajan con confianza con los que están ahí. Pero, por el lado mío, yo no les tenía confianza porque yo sé que esos manes en cualquier momento se nos doblaban también”, señaló.

Alias Primo Gay fue enviado a la zona de Ituango luego de que se presentaran varios choques entre integrantes del Clan del Golfo por su llegada.

“Primo Gay no está por esos lados. A él lo mandaron para el lado de Ituango, está de comandante allá, en otro frente, porque los mismos patrulleros de la organización dijeron que si a ese man lo dejaban por ahí cerca, lo jodían ellos mismos, que no lo querían por ahí”, aseguró.

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También dijo que el Clan del Golfo tiene varios drones con los que hace labores de inteligencia y transporta y lanza explosivos contra la Fuerza Pública.

“En el momento tenemos activos, de los drones grandes, dos grandes que están buenos y los cuatro pequeños, que sirven también para hacer registro y lanzar”, sostuvo.

Finalmente, envió un mensaje a los que eran sus compañeros: “Yo les aconsejo, por el bien de ellos, de sus familiares, de todos los que están allá, que se entreguen y dejemos las armas, que eso no trae nada bueno. Y si seguimos así, van a caer con nuestra vida porque el Ejército está muy bravo, está rematando”.