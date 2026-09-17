Operativo en Medellín terminó con 17 venezolanos expulsados: tenían múltiples capturas y había un falso sacerdote

Debido a varios operativos de control migratorio realizados por las autoridades de Medellín, se anunció la expulsión de 17 ciudadanos venezolanos del territorio colombiano, debido a que algunos de ellos contarían con varias capturas y anotaciones durante su permanencia en el país.

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Según el informe conocido por las autoridades, estas intervenciones se hicieron principalmente en sectores priorizados de la capital de Antioquia, como el Barrio Antioquia y el Parque Lleras. Asimismo, estas acciones tuvieron como objetivo verificar la situación migratoria, los antecedentes y las anotaciones de los extranjeros que se movilizaban por estas zonas de la ciudad.

Los procedimientos fueron realizados de manera articulada entre la Policía Nacional, la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, entidades que adelantaron las respectivas verificaciones para determinar la situación de estas personas.

Asimismo, se dio a conocer que varios de estos individuos estarían presuntamente relacionados con diferentes delitos registrados en la ciudad, entre ellos tráfico de estupefacientes y receptación. También aparecieron anotaciones por porte de armas blancas, posesión de sustancias estupefacientes y participación en riñas.

Migración Colombia y Policía ejecutan operativo que culmina con la expulsión de 17 venezolanos. Foto: X Fico Gutierrez

Por otro parte, según información conocida por el medio El Colombiano, uno de estos personajes tenía cuatro detenciones, otro ocho, uno más 12, otro 17 y un ciudadano llegó a registrar 23 capturas. Algunas de estas actuaciones judiciales, incluso, habrían ocurrido durante 2026.

Otro de los casos que llamó la atención fue el de un hombre conocido como “El Padre de La Paralela”. El ciudadano era visto utilizando prendas religiosas y, según las autoridades, se presentaba aparentemente como sacerdote mientras pedía dinero a las personas. Este personaje se hizo viral en los últimos día en redes sociales, lo que facilito su detección.

Además de los registros encontrados en Colombia, las autoridades establecieron que tres de los ciudadanos tendrían requerimientos judiciales vigentes en Venezuela. Estos estarían relacionados con delitos como hurto agravado, homicidio y secuestro.

Una vez verificadas las respectivas causales, Migración Colombia adelantó los procedimientos administrativos correspondientes y hizo efectiva la expulsión de los 17 ciudadanos. Posteriormente, fueron trasladados hacia Venezuela, según la información entregada por las autoridades.

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Los operativos, además, hacen parte de controles que se vienen realizando en diferentes puntos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Las autoridades señalaron que estas verificaciones no se limitarán solo a barrios, sino se extenderán a diferentes zonas como aeropuertos.

De esta manera, los organismos de control anunciaron que continuarán realizando controles migratorios para identificar a extranjeros que tengan antecedentes o requerimientos judiciales.