Incendio en subestación eléctrica de Cúcuta dejó a miles sin luz: autoridades descartan ataque terrorista

En horas de la noche de este 16 de septiembre, un grave incendio afectó la subestación eléctrica San Mateo, ubicada en Cúcuta, Norte de Santander. La emergencia habría ocasionado afectaciones en el suministro de energía y dejado a varias zonas del territorio a oscuras debido a la interrupción del servicio.

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Según el informe entregado por José Miguel González Campo, gerente de las Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), empresa encargada del suministro de energía en el departamento, diferentes unidades técnicas fueron desplegadas hasta el lugar de la emergencia con el objetivo de evaluar los daños e identificar qué habría ocasionado la conflagración.

Hasta el momento, no se tiene un reporte oficial sobre la causa específica que provocó el incendio. Sin embargo, CENS adelanta las acciones necesarias para intentar restablecer el servicio en las zonas afectadas. De acuerdo con el reporte entregado por la empresa, alrededor de 135.000 usuarios se vieron perjudicados por la emergencia.

Todavía no se tiene conocimiento de la causa exacta que causo la conflagración. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

“Hicimos un despliegue de todo el equipo técnico encargado de la subestación para hacer una valoración de lo que había sucedido. Aún estamos identificando las causas o las posibles causas que pudieron haber generado esta afectación”, aseguró José Miguel González.

El funcionario explicó que una de las principales labores que se adelantan en este momento consiste en llevar a cabo traslados de carga entre una subestación y otra. Esta maniobra permitiría recuperar progresivamente el suministro eléctrico en algunos de los sectores que permanecen afectados mientras continúan los trabajos de evaluación y atención de la emergencia.

La situación representa un desafío para la operación del sistema eléctrico de la región, debido a la cantidad de usuarios que dependen de la infraestructura afectada. Por esta razón, los equipos técnicos permanecen trabajando para determinar las condiciones en las que quedó la subestación y establecer las alternativas que permitan mantener la prestación del servicio.

Asimismo, CENS afirmó que continuará entregando información de manera paulatina sobre el avance de las labores y las novedades relacionadas con la emergencia. Se espera que durante las próximas horas puedan conocerse mayores detalles sobre las causas del incendio y las condiciones en las que quedó la infraestructura eléctrica.

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Por otro lado, el gerente de la entidad extendió un llamado a la ciudadanía para que haga un uso eficiente de la energía mientras continúan los trabajos. González explicó que, debido a las condiciones actuales del sistema eléctrico, es importante que los usuarios reduzcan el consumo y racionalicen el uso del servicio en la medida de lo posible.

Esta recomendación cobra especial importancia durante este 17 de septiembre, jornada en la que continuarán las labores necesarias para atender la emergencia y avanzar en la recuperación del suministro eléctrico. La empresa pidió a los usuarios tener en cuenta las condiciones del sistema mientras sus equipos técnicos trabajan para normalizar progresivamente el servicio en las zonas afectadas.