Una nueva etapa comenzó para Lucas Murillo, el niño de 7 años cuya historia conmovió al país.

La Fundación Cardiovascular de Colombia confirmó que el menor fue incluido en la lista nacional de espera para un trasplante de corazón, después de avanzar en los estudios y protocolos médicos requeridos.

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Un paso decisivo para Lucas

La noticia fue confirmada este miércoles, 16 de septiembre, luego de una junta médica en la institución, donde se definieron los pasos que seguirán en el procedimiento.

Lucas continúa hospitalizado en Floridablanca, Santander, y permanece bajo seguimiento de especialistas.

El ingreso a la lista significa que ahora se inicia la espera por un donante que reúna las condiciones de compatibilidad necesarias.

De acuerdo con la información entregada por la Fundación Cardiovascular, entre los factores que deben coincidir están características como la edad y el peso del receptor y del posible donante.

La Fundación Cardiovascular señaló que, si aparece un corazón compatible, la institución se encargará del proceso para realizar el procedimiento.

En este tipo de casos, la disponibilidad del órgano depende de que exista un donante que cumpla con los criterios médicos establecidos.

Por ahora, el proceso no significa que ya exista un corazón disponible para Lucas. El menor entra en una etapa de espera mientras se busca un órgano compatible.

El anuncio de la Fundación Cardiovascular representa un cambio importante frente a la situación que se conocía días atrás, cuando Lucas todavía estaba en la etapa de exámenes para determinar si podía ser candidato a un trasplante.

Ahora, con su ingreso a la lista nacional, el siguiente paso es esperar la aparición de un corazón que resulte compatible y que pueda ser utilizado para el procedimiento.

La Fundación Cardiovascular es una de las instituciones colombianas que realiza trasplantes cardíacos pediátricos, según lo reportado por Noticias RCN.

La familia y el equipo médico quedan así a la espera de una nueva noticia: la aparición de un donante compatible que permita avanzar con el trasplante.

Lucas Murillo permanece bajo atención médica en Santander mientras avanza el proceso para encontrar un corazón compatible. Foto: Suministradas

Lucas se encuentra estable en Floridablanca

Lucas permanece hospitalizado en Floridablanca y, según la información conocida este miércoles, presenta una evolución favorable.

La Fundación Cardiovascular indicó que se encuentra en mejores condiciones y que continúa bajo manejo especializado.

El niño llegó a la Fundación Cardiovascular después de ser trasladado desde Cúcuta a finales de agosto.

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La institución había informado previamente que el traslado se realizó mediante un avión ambulancia debido a las condiciones médicas que requerían atención especializada durante el recorrido.

Lucas nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una cardiopatía congénita compleja que ha marcado su historia médica.

Su caso adquirió notoriedad nacional después de que se conociera un video en el que pedía ayuda para acceder al tratamiento que necesitaba.