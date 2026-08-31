La historia de Lucas Francesco Murillo García abrió este lunes un nuevo capítulo. El niño de siete años que se dio a conocer en todo el país luego de pedir ayuda para continuar con su tratamiento cardíaco fue trasladado desde Cúcuta hasta Santander, donde quedó nuevamente bajo el cuidado del equipo médico que conoce su caso desde sus primeros días de vida.

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Después de su llegada, su padre, Luis Murillo, habló sobre el recorrido y la esperanza que representa para la familia haber podido regresar a esta institución.

“El viaje nos fue muy bien, estamos muy contentos porque se nos han abierto las puertas de nuevo”, aseguró.

Lucas viajó en un avión medicalizado del HIC, una medida adoptada teniendo en cuenta su delicada condición y los riesgos que podía representar un desplazamiento en un vuelo comercial. El menor fue remitido para continuar su atención en la Fundación Cardiovascular de Colombia.

“Aquí lo conocen mejor que yo”

Para Luis Murillo, volver a este centro médico tiene un significado especial. Lucas nació allí y buena parte de los procedimientos que ha necesitado a lo largo de sus siete años fueron realizados por profesionales que conocen de cerca la evolución de su condición.

“Yo venía cada ocho días (…) durante nueve meses que tuvo de estadía y luego veníamos a los controles cada dos meses, cada tres meses. Entonces aquí ya nos conocen”, relató.

Incluso, el padre utilizó una frase para explicar el nivel de confianza que tiene en el personal que ahora vuelve a atender a su hijo: “Aquí lo conocen mejor que yo”.

“Aquí ellos saben cuáles son las cosas críticas que tiene Lucas, porque Lucas desde el inicio ha sido un niño que ha tenido muchísimas complicaciones”, agregó.

El menor nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una compleja cardiopatía congénita en la que las estructuras del lado izquierdo del corazón no se desarrollan adecuadamente.

El papá de Lucas reveló que ha pasado por 19 operaciones

Aunque dentro de su tratamiento cardíaco se han reportado tres cirugías a corazón abierto, su padre aseguró que, al contar las diferentes operaciones que le han practicado en la institución, el número asciende a 19.

“De hecho, en total todas las operaciones han sido 19 que se le han hecho acá en esta clínica”, reveló Luis Murillo.

Precisamente por ese largo historial, el padre considera fundamental que Lucas haya podido regresar al lugar en el que conocen cómo ha respondido su organismo a los diferentes tratamientos.

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🚑❤️ #ATENCIÓN | Luis Murillo, papá de Lucas Franchesco, habló sobre la llegada del menor a Bucaramanga y las expectativas frente a su atención médica.



🗣️ El padre aseguró que el viaje transcurrió bien y destacó que Lucas regresó a una clínica donde nació y ha recibido atención… pic.twitter.com/0LFLXHWYY0 — Vanguardia (@vanguardiacom) August 31, 2026

El video de Lucas que llevó su caso a todo el país

El traslado se produjo después de varios meses en los que su familia buscó conseguir la atención y las autorizaciones necesarias. Su situación alcanzó repercusión nacional cuando se difundió un video en el que el propio Lucas pidió ayuda para poder realizarse los exámenes que requería. Su madre aseguró que llevaba cerca de un año intentando conseguirlos.

El mensaje llegó hasta el presidente Abelardo De La Espriella, quien posteriormente conversó telefónicamente con el menor y aseguró públicamente que su Gobierno intervendría inmediatamente para que recibiera atención. Nueva EPS, por su parte, informó que coordinó el traslado a Santander para garantizar la continuidad de su tratamiento.

Su familia agradeció a quienes ayudaron a visibilizar el caso, así como las gestiones realizadas por el Gobierno y la EPS para concretar el traslado.