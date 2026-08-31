Salud Hernández-Mora puso esta vez el foco sobre alias Silvana Guerrero, integrante del Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a quien señaló con dureza por su papel dentro de la organización armada y por las acciones que atribuye a esa estructura en diferentes regiones del país.

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“Es la terrorista más peligrosa. Debería ser objetivo militar prioritario. Encarna el espíritu criminal más despiadado”, aseguró Hernández-Mora al comenzar su análisis.

La periodista sostuvo que alias Silvana estaría relacionada con prácticas como secuestros, reclutamiento de menores, extorsiones y desplazamientos. Además, cuestionó la narrativa política que, según ella, durante años se ha construido alrededor de las organizaciones guerrilleras.

“Es cerebro de secuestros, reclutamiento de menores, extorsiones, desplazamientos y culpable de que muchos jóvenes todavía crean que la guerrilla tiene legitimidad política. Que matar para imponer ideas está justificado”, afirmó.

“Con este Gobierno se le acabó el cuento”

Uno de los puntos centrales de la intervención de Hernández-Mora fue el cambio que, según destacó, está teniendo la respuesta del Estado frente a las organizaciones armadas ilegales bajo el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Pero con este Gobierno se le acabó el cuento”, afirmó.

Acto seguido, la periodista resaltó una declaración con la que el mandatario ha marcado distancia frente a las denominaciones utilizadas anteriormente para referirse a estos grupos.

“Que quede muy claro, en este país no hay disidentes, grupos subversivos, ni alzados en armas, mucho menos estructuras con legitimidad política”, se escucha en el pronunciamiento citado por Hernández-Mora.

“En mi Gobierno está absolutamente prohibido disfrazar con eufemismos la naturaleza de quienes aterrorizan al pueblo a punta de pistola y dinamita. Son terroristas y así los vamos a atacar”, agrega la declaración.

Para Hernández-Mora, este cambio de lenguaje también representa un viraje en la manera como el Gobierno pretende enfrentar al ELN y a sus principales integrantes.

Salud Hernández-Mora recordó una entrevista de alias Silvana Guerrero

Durante su intervención, la periodista también retomó una entrevista concedida por alias Silvana Guerrero en 2025, en la que fue interrogada sobre su tranquilidad frente a las actuaciones de la organización.

“¿Duerme tranquila?”, le preguntaron.

“Sí, claro, estoy en el territorio, me siento segura, conozco el territorio”, respondió.

Cuando posteriormente le preguntaron si tenía la conciencia tranquila al dormir, contestó: “Claro que sí, claro que sí, súper tranquila”.

Hernández-Mora utilizó esas declaraciones para cuestionar que, a su juicio, la integrante del ELN no muestre arrepentimiento por las acciones de la organización.

La periodista fue especialmente crítica al hablar del reclutamiento de menores y recordó el pasado de alias Silvana como docente.

“Ella, que era docente de escuelas rurales, pasó a ser profesora de la muerte”, sentenció.

Asimismo, Hernández-Mora aseguró que el poder territorial del ELN continúa siendo significativo en regiones como Arauca, Catatumbo y zonas del Chocó.

Hernández-Mora también recordó la participación de alias Guerrero en escenarios relacionados con los diferentes intentos de negociación entre el Estado colombiano y el ELN.

Según señaló, años atrás participó en audiencias con organizaciones sociales realizadas en el marco del proceso adelantado en Quito durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Posteriormente, hizo parte de la delegación del ELN en los acercamientos desarrollados durante la administración de Gustavo Petro.

La periodista cuestionó que integrantes de la organización pudieran participar de estos espacios mientras el ELN continuaba ejecutando acciones armadas en distintas zonas del territorio nacional.

Además, retomó palabras atribuidas a alias Silvana sobre la lucha de esa guerrilla: “Hoy combatimos orgullosos y dignos por la liberación de nuestra tierra”.

Para Hernández-Mora, ese tipo de declaraciones evidencian que su posición frente a la lucha armada no habría cambiado con el paso de los años.

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“Ahora será un objetivo de alto valor”

En la parte final de su análisis,Hernández-Mora hizo referencia a las decisiones adoptadas durante anteriores procesos de negociación y las contrastó con la política que comienza a implementar el nuevo Gobierno frente al ELN.

La periodista sostuvo que la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia supone un cambio de rumbo frente al tratamiento que habían recibido algunos integrantes de la guerrilla durante los intentos de diálogo.

Y cerró con una contundente frase sobre lo que, según ella, viene para alias Silvana Guerrero:“De La Espriella eliminó esa vagabundería. Ahora será un objetivo de alto valor”.