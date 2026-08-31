Informes clasificados de Cenit revelan posibles irregularidades en contrato por $ 23.000 millones para abogados externos

SEMANA conoció en exclusiva dos informes clasificados de Cenit, la filial de Ecopetrol encargada del transporte y logística de hidrocarburos, que dejarían al descubierto las presuntas irregularidades que se presentaron en un contrato por 23.000 millones de pesos para vincular abogados externos.

El negocio se firmó en el mes de julio entre Cenit - Transporte y Logística de Hidrocarburos y la firma de abogados Gesycobros S. A. S., una adjudicación que generó controversias entre el vicepresidente jurídico de la sociedad y abogados que se habrían favorecido por el millonario contrato. Esas denuncias fueron hechas por el Gobierno De La Espriella en el empalme anticorrupción.

Escándalos por nombramientos en Cenit y presuntos contratos irregulares. Presidente de la filial de Ecopetrol responde

Ese documento reservado, titulado Informe traslado CEN-2026-4-29-23, pone una alerta sobre la adjudicación de dicho contrato a Gesycobro S. A. S., una empresa colombiana especializada en la gestión de cobro de cartera masiva y asesorías legales.

Los informes clasificados en poder de este medio advierten: “El proceso de preselección que antecede al mecanismo de elección presentó debilidades en la etapa de evaluación técnica, financiera y de contraparte, lo que permite inferir que no se invitó a participar al mecanismo de elección la totalidad de los potenciales oferentes que cumplían con la idoneidad requerida”.

Otro dato impactante del documento alerta que el proceso contractual, al parecer, tuvo una ejecución irregular frente a las evaluaciones técnicas precontractuales y los requisitos habilitados para el contratista detrás de ese negocio con la filial de Ecopetrol.

“De los 37 participantes, cuatro (4) terceros no cumplen con los requisitos definidos en los términos de referencia; de estos, tres (3) participantes fueron calificados en la evaluación técnica como ‘pasa’, sin embargo, de acuerdo con la validación realizada, los siguientes no cumplen los requisitos”, menciona el expediente.

Esos contratistas que no tendrían los requisitos, según el propio Cenit, son EAM Consultoría y Servicios S. A. S., Leidy Alejandra Tibaquira Niño, Sanclemente Fernández Abogados S. A. y Yepes Ángel y Calderón S. A. S.

La empresa encargada del transporte y la logística de hidrocarburos también expuso que por lo menos seis oferentes habrían sido clasificados en una primera evaluación como “no pasa”, pero en la verificación los participantes acreditaron lo establecido en los términos.

Ese contrato también está siendo denunciado por el Cenit por los criterios que se establecieron en los términos de preselección, alegando que no fueron aplicados de manera uniforme durante la evaluación técnica. Este caso hace parte del dosier de denuncias que el Gobierno De La Espriella ha hecho contra la operación del Cenit durante el gobierno Petro.