Envían a la cárcel a implicado en el asesinato del empresario Gustavo Aponte y su escolta

En una audiencia que se realizó de forma reservada por petición de la Fiscalía General, el juzgado 53 de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a Leonel Enrique Llanos Paternina, primer detenido por el doble homicidio del empresario Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, en hechos registrados el pasado 11 de febrero.

Aponte, un reconocido empresario del sector arrocero, fue atacado cuando salía de un gimnasio en la calle 85 con carrera séptima, en el nororiente de Bogotá.

La investigación indica que Llanos Paternina habría realizado labores de seguimiento, vigilancia y coordinación logística previas al crimen.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, cargos que no fueron aceptados.

*En desarrollo…