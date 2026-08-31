EPM explica por qué hay cortes de agua en Medellín y advierte que podrían extenderse a otros sectores

Empresas Públicas de Medellín (EPM) explicó las razones detrás de las interrupciones programadas del servicio de acueducto que comenzaron este lunes 31 de agosto en sectores de las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín, ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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La medida cobija 10 circuitos de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, .Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria. Los cortes serán día por medio y buscan favorecer la recuperación del sistema Piedras Blancas, además de administrar el agua disponible ante la posibilidad de que las condiciones secas se prolonguen.

EPM hizo una aclaración frente a las dudas sobre por qué las interrupciones se concentran precisamente en estas zonas. Según la empresa, no se debe a que allí se registren los mayores consumos de la ciudad, tampoco al estrato socioeconómico de sus habitantes ni a una selección arbitraria de determinados territorios.

¿Por qué los cortes se hacen en estos sectores?

La explicación es técnica. Medellín se abastece a través de diferentes fuentes, plantas de potabilización, tanques y redes, por lo que no todas las zonas dependen del mismo sistema. Los 10 circuitos incluidos en la medida están directamente relacionados con Piedras Blancas, cuyas fuentes han recibido menores aportes debido a la reducción de las lluvias y los caudales.

La situación de este sistema es especialmente compleja: actualmente presenta un déficit aproximado de 120 litros por segundo, equivalentes a cerca de 10 millones de litros de agua al día. Aunque existe respaldo desde otros sistemas, la infraestructura tiene límites físicos, hidráulicos y operativos que impiden cubrir la totalidad del faltante.

Por eso, EPM señaló que las interrupciones localizadas permiten reducir temporalmente la demanda, proteger las reservas y disminuir la presión sobre los sistemas que actualmente sirven de respaldo. El objetivo es prevenir afectaciones mayores en el suministro durante los próximos meses si continúa la disminución de las lluvias.

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¿Hasta cuándo serán las interrupciones?

Los cortes están previstos inicialmente hasta finalizar septiembre y se realizarán entre las 6:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente. Los sectores fueron distribuidos en dos esquemas que se alternarán día por medio; el primero comenzó el 31 de agosto y el segundo iniciará el 1 de septiembre.

Durante las interrupciones habrá seis rutas de abastecimiento de agua potable, atendidas con cuatro carrotanques y dos camiones con bidones entre las 6:30 p. m. y las 9:30 p. m. Las rutas serán informadas por EPM a través de sus canales oficiales.

La empresa también dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas en otros sectores de Medellín y el Valle de Aburrá si persisten las condiciones secas. Por ahora, aclaró, no existe una decisión tomada en ese sentido y cualquier cambio dependerá del comportamiento de las lluvias, los caudales, los embalses y la demanda de agua.

EPM mantendrá un seguimiento permanente de estas variables y, según su evolución, podrá modificar los días u horarios de las interrupciones, incorporar nuevos circuitos, reducir la medida o finalizarla. También hizo un llamado a almacenar únicamente el agua necesaria y mantener hábitos de consumo responsable.