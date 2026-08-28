¿Sin agua durante un mes? EPM anuncia qué sectores de Medellín tendrán cortes en septiembre

Si vive en Medellín, quizá haya una fecha que debería empezar a mirar con atención antes de que comience septiembre.

EPM anunció una medida que modificará temporalmente la prestación del servicio de acueducto en algunos sectores de la ciudad durante el próximo mes.

EPM alerta por bajos caudales y pide ahorrar agua: podrían presentarse cortes en algunos sectores

La razón está en las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que llevaron a Empresas Públicas de Medellín (EPM) a programar interrupciones del servicio de acueducto durante septiembre de 2026.

La medida comenzará el lunes 31 de agosto e, inicialmente, se mantendrá durante todo septiembre. Para organizar las interrupciones, EPM estableció dos esquemas que se alternarán día por medio.

Es decir, mientras algunos sectores tendrán suspensión del servicio de acuerdo con el primer esquema, otros estarán incluidos en el segundo. La distribución depende del circuito que abastece a cada zona.

No todos los barrios de las comunas señaladas tendrán interrupciones.

Y aquí aparece el detalle que puede evitar más de una confusión: pertenecer a una de las seis comunas incluidas en la medida no significa automáticamente que un hogar se vaya a quedar sin agua.

Las interrupciones están relacionadas con 10 circuitos específicos que abastecen diferentes sectores de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

Por eso, EPM recomienda que cada usuario revise específicamente cuál es el esquema que corresponde a su vivienda.

¿Cómo funcionarán los cortes?

El Esquema 1 comenzará el lunes 31 de agosto y continuará día por medio durante septiembre, inicialmente. En horarios entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m.

El Esquema 2, por su parte, comenzará el martes 1.º de septiembre y también continuará día por medio durante el mes.En horarios entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m.

La diferencia entre ambos será, precisamente, el día en el que cada circuito tendrá la interrupción.

Esto puede generar una situación particular en algunos barrios: un mismo sector puede tener usuarios conectados a diferentes circuitos, por lo que dos vecinos que viven en el mismo barrio podrían tener esquemas de interrupción distintos.

Por esa razón, EPM insiste en que la consulta debe hacerse de manera individual.

Los usuarios pueden verificar cuál es el esquema correspondiente a su vivienda a través de Ema, la asesora virtual de EPM, en WhatsApp. Para realizar la consulta deberán utilizar el número de contrato que aparece en la factura del servicio.

Corte agua Medellín septiembre 2026 Foto: Página web EPM / API

Cortes agua Medellín septiembre 2026 Foto: Página web EPM / API

Cortes agua Medellín septiembre 2026 Foto: Página web EPM / API

¿Qué sectores aparecen en la programación?

Entre los sectores mencionados por EPM se encuentran barrios de la comuna 3 - Manrique, como Campo Valdés N.° 2, El Pomar, El Raizal, La Salle, Las Granjas, Oriente, Manrique Central N.° 2, San José de La Cima N.° 2 y Versalles N.° 1.

También aparecen sectores de la comuna 8 - Villa Hermosa, entre ellos El Pinal, Enciso, La Ladera, La Libertad, Los Mangos, Sucre, Trece de Noviembre y Villatina.

Cortes agua Medellín 2026 Foto: Página web EPM /API

Cortes agua Medellín septiembre 2026 Foto: Página web EPM / API

Cortes agua Medellín septiembre 2026 Foto: Página web EPM / API

Sin embargo, esta lista no debe interpretarse como una confirmación de que todos los usuarios de esos barrios tendrán exactamente el mismo horario. La existencia de diferentes circuitos hace que la programación pueda variar incluso entre viviendas cercanas.

Por eso, antes de asumir que tendrá o no tendrá servicio, lo recomendable es revisar el esquema específico asignado al inmueble.