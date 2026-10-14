Casa vinculada a Pablo Escobar es demolida en Medellín: la usaban para satanismo

La Administración Distrital comenzó la demolición de una casa vinculada históricamente a Pablo Escobar, ubicada en el barrio El Diamante n.º 2, en El Poblado. El inmueble, que durante años permaneció abandonado y se convirtió en foco de problemas de seguridad y convivencia, comenzó a ser derribado para devolverle la tranquilidad a la comunidad.

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Según reportes oficiales, el inmueble era utilizado para consumo de estupefacientes y licor durante las noches, práctica de actos sexuales y de presuntos rituales satánicos, lo que se evidencia en grafitis y otros elementos hallados. También se identificó su uso para exaltar la figura de Pablo Escobar y para el narcoturismo.

“En Medellín no hay lugar para la apología al narcotráfico ni para que inmuebles abandonados se conviertan en escenarios que afectan la seguridad y la convivencia. Hoy comienza la demolición de una propiedad que durante años representó una problemática para la comunidad. Estamos enviando un mensaje claro: en esta ciudad no tiene cabida nada que haga apología al delito”, señaló el alcalde (e) de Medellín, Manuel Villa Mejía.

El inmueble cuenta con un área de 1.854 metros cuadrados y su historia está relacionada con el entorno familiar de Pablo Escobar. Los antecedentes documentales indican que, en 1979, fue adquirido por Victoria Eugenia Henao, su esposa.

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En 2004 quedó bajo medida cautelar de la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, en 2018, pasó al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), luego del proceso de extinción de dominio. Esto fue confirmado mediante sentencia de 2020.

Panorámica de Medellín de noche. Foto: Getty Images

“Esta intervención también busca recuperar el significado de nuestros espacios. Medellín no puede seguir permitiendo que lugares relacionados con el pasado criminal sean utilizados para promover el narcoturismo o actividades que deterioran la convivencia. La ciudad se construye desde la legalidad, el respeto por los ciudadanos y la recuperación del territorio. Aquí no se glorifica a los delincuentes, se protege a la comunidad”, agregó Villa Mejía.

El Distrito adelantó las gestiones ante la SAE para hacer efectiva la intervención. Con el inicio de estos trabajos, Medellín avanza en la recuperación de un espacio que durante años generó preocupación entre los habitantes de El Diamante n.º 2.