Las autoridades intensificaron la búsqueda de José Francisco Caballero González, señalado de cometer presuntos actos de violencia sexual contra dos niñas de 4 y 7 años en Bello, Antioquia.

Para facilitar su ubicación, se emitió una circular azul de Interpol, mientras la Fiscalía y el CTI adelantan las actuaciones judiciales correspondientes.

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Circular azul de Interpol para localizar al señalado

La Alcaldía de Bello, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Interpol, adelanta acciones para ubicar a José Francisco Caballero González.

“La Alcaldía de Bello adelanta acciones para lograr la ubicación y captura de José Francisco Caballero González, señalado de cometer actos de violencia sexual contra dos niñas de 4 y 7 años en hechos registrados el pasado mes de agosto en inmediaciones del barrio El Cafetal, comuna 1, París”, indicó esta administración municipal.

De acuerdo con la información conocida, las investigaciones y las denuncias darían cuenta de que Caballero González habría sido el responsable de estos hechos.

Con las evidencias recolectadas, la Fiscalía y el CTI de la Zona Norte solicitaron ante un juez la expedición de una orden de captura.

La búsqueda se desarrolla de manera articulada entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, la Fiscalía, el CTI y la Policía Interpol.

Como parte de las medidas adoptadas, se cuenta con una circular azul de Interpol.

Uno de los datos conocidos sobre las labores para ubicar al hombre fue entregado por el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, en declaraciones a Blu Radio.

Según el funcionario, Caballero González sería familiar de las menores y habría salido de Bello, pasado por Medellín y llegado posteriormente a Bogotá, ciudad donde habría sido visto por última vez.

Imagen del hombre que busca Interpol por presunto abuso sexual contra menores. Foto: Composición Semana/ redes sociales

“Necesitamos el apoyo de todo el país. El señalado es un familiar de las menores que cedió a la fuga de Bello, pasó a Medellín y por última vez fue visto en Bogotá. Hoy, en articulación con la Fiscalía, el CTI y la Policía de la Interpol, se adelantan acciones para lograr que José Francisco comparezca ante la justicia”, afirmó Zapata.

Este recorrido hace parte de la información que las autoridades han entregado sobre la búsqueda, que ahora cuenta con cooperación internacional mediante la circular azul.

La Administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita establecer el paradero de José Francisco Caballero González.

Las personas que tengan datos sobre su posible ubicación pueden comunicarse a las siguientes líneas:

350 601 1919

320 301 8390

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y las actuaciones judiciales para lograr que el señalado comparezca ante la justicia y se esclarezcan los hechos.