Tras las horas de preocupación registradas el 24 y el 25 de noviembre en un almacén Éxito de Cartagena, luego de que hombres armados y encapuchados entraran y tomaran como rehenes a varias personas que se encontraban en el sitio, el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, dio nuevos detalles.

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El mandatario habría despejado las dudas acerca del presunto asaltante abatido en el lugar. De acuerdo con el funcionario, Jailer Humberto Muñetón Zapata sí tendría responsabilidad en el hecho.

Este testimonio surge tras las crecientes dudas en redes sociales sobre la participación de Muñetón Zapata y su muerte en el lugar de los hechos, luego de que, supuestamente, disparara contra la Fuerza Pública y fuera dado de baja por las autoridades.

Asimismo, durante el día de ayer comenzaron a circular diferentes videos de personas allegadas al sospechoso. Una de ellas fue la presunta esposa de Muñetón Zapata, Indira Lambis, quien aseguró ante varios medios que su marido no tenía nada que ver con el caso y que estaba en el Éxito porque iba a comprar buñuelos.

Un helicóptero sobrevoló el Éxito de Contadora, en Cartagena. Foto: Suministrado a Semana

“Mi esposo se llama Jailer Humberto Muñetón Zapata. Nuestra rutina es que él a veces sale a buscar cosas para el desayuno. Él es paisa; a él le gustan mucho los buñuelos. Yo me quedé alistando para irme a la oficina. Entonces, él me dijo, a las 8:12, recibí el último mensaje donde me dice que él va a entrar al Éxito y que listo, que ya va al Éxito y me viene a buscar para llevarme a la oficina. Yo, al ver que se estaba demorando, le escribí, no le llegaban los mensajes, empecé a timbrar, no contestaba las llamadas”, aseguró Lambis, inicialmente, al periodista Rafael Poveda y a Caracol Radio.

Sin embargo, el testimonio de la mujer contrasta con el relato de Dumek Turbay, quien confirmaría la participación del hombre en la toma de rehenes en el Éxito.

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Se espera que, en las próximas horas, las autoridades, que continúan las labores de investigación sobre el hecho, brinden nueva información que dé claridad sobre los acontecimientos.

Esta situación ha causado revuelo en gran parte del país, luego de las tensas horas vividas por las más de 80 personas que fueron retenidas dentro del Éxito de Cartagena. El rescate de los ciudadanos se pudo completar hasta la madrugada del 25 de noviembre, cuando diferentes uniformados ingresaron al lugar.