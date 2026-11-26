El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su informe del clima para este 26 de noviembre. De acuerdo con la entidad, en las últimas horas se han reportado varias lluvias, especialmente en áreas del occidente del país.

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Además, se han presentado lluvias entre moderadas y fuertes, con tormentas eléctricas dispersas en algunas zonas del sur del Cesar, suroccidente de Bolívar y Córdoba, sur y occidente del Valle del Cauca, norte y suroriente del Cauca, Norte de Santander, entre otros sectores.

Clima en las principales zonas del país

Según el Ideam, en Bogotá se prevén condiciones secas durante las horas de la mañana, con cielo entre parcial y mayormente nublado. En la tarde, se podrían presentar lluvias ligeras en sectores del sur de la capital, principalmente en Engativá, Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme.

La temperatura mínima para este día será de aproximadamente 10 °C y la máxima podría alcanzar valores cercanos a los 21 °C.

Para las regiones Caribe y Pacífica, se estima probabilidad de lluvias que pueden llegar a ser de fuerte intensidad. Asimismo, la entidad indicó que estas precipitaciones pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas.

Este fenómeno se podría presentar en zonas del sur y occidente del Caribe, así como en el norte, occidente, centro, sur y oriente de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Las autoridades recomiendan ser precavidos durante estos fenómenos. Foto: Composición Semana/ Getty Images

En la región Andina, se esperan lluvias entre ligeras y moderadas, pero existe la posibilidad de algunas localmente fuertes, especialmente en el norte de Norte de Santander (en inmediaciones de la región de El Catatumbo), norte, occidente y sur de Santander, y occidente, norte y oriente de Antioquia.

De igual forma, se podrían presentar precipitaciones en el oriente y occidente de Caldas, norte y sur de Risaralda y Quindío (Eje Cafetero), noroccidente de Boyacá, norte y occidente de Cundinamarca, y occidente, norte, centro, oriente y sur de Tolima y Huila.

En la región Orinoquia, se estima un predominio del tiempo seco, pero no se descarta la posibilidad de lluvias en algunas zonas de los departamentos, que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas.

Este mismo panorama se presentaría en la Amazonía, en zonas del norte, occidente, centro, sur y oriente de Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas, así como sobre el piedemonte amazónico.

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Por otro lado, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé un cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, principalmente sobre el área marítima y los cayos del norte.

En el informe del Ideam se resaltó que para este 26 de noviembre se espera la persistencia de lluvias en varias partes del territorio nacional. En cuanto a las temperaturas máximas, existe la probabilidad de que se presenten condiciones favorables para el registro de valores cercanos y ligeramente por encima de los promedios de este mes.