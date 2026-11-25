El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay, anunció este miércoles, 25 de noviembre de 2026, un paquete de medidas económicas, laborales y de reconocimiento institucional para acompañar a las víctimas de la toma de rehenes en el almacén Éxito del sector de Contadora, al tiempo que ratificó que continúan las investigaciones para capturar a todos los responsables.

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El mandatario informó que la administración distrital dispondrá de un capital semilla de $15 millones para fortalecer los emprendimientos de las personas afectadas, abrirá opciones de vinculación laboral en actividades del Distrito y otorgará una condecoración a los integrantes de la Fuerza Pública que ejecutaron el rescate.

Capital semilla de $15 millones, empleos en el Distrito y condecoración

Con el objetivo de respaldar la recuperación emocional y productiva de quienes vivieron la retención en el supermercado de Contadora, Turbay detalló que los afectados que cuenten con iniciativas de negocio podrán acceder a un capital semilla de $15 millones para impulsar sus actividades económicas.

Asimismo, el alcalde ofreció vincular laboralmente a algunos de los sobrevivientes a distintas labores del Distrito como parte del acompañamiento integral de la Alcaldía.

De igual manera, el mandatario anunció que los uniformados de la Fuerza Pública que participaron en la operación que permitió rescatar con vida a las personas retenidas recibirán una condecoración oficial en exaltación a su valentía, compromiso y actuación durante la crisis, reiterando que la prioridad absoluta fue preservar la vida de los rehenes y devolverlos sanos y salvos a sus hogares.

Solidaridad ciudadana, rechazo a disturbios y búsqueda de cómplices

Al calificar lo sucedido como uno de los episodios más difíciles de la historia reciente de Cartagena y el mayor reto de su gestión, Turbay resaltó el respaldo ciudadano y de distintos sectores sociales y políticos frente a la emergencia. “En los momentos difíciles es que también se conoce la fortaleza de una comunidad”, afirmó el alcalde.

Sin embargo, el mandatario lamentó los disturbios ocurridos en inmediaciones de la bomba El Amparo, donde grupos intentaron romper el cerco policial para ingresar al centro comercial con aparentes fines de saqueo.

Por último, aseguró que las autoridades prosiguen las pesquisas para judicializar a los miembros de la estructura armada que lograron huir y a quienes presuntamente suministraron información desde el entorno del establecimiento comercial.