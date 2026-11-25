Dos turistas extranjeros terminaron en centros asistenciales después de presuntamente ser víctimas de un método de hurto que es investigado por las autoridades en Cartagena. Los hechos ocurrieron en dos hoteles del barrio Bocagrande, donde dos mujeres habrían utilizado sustancias químicas para dejar a sus víctimas en estado de indefensión y apoderarse de sus pertenencias.

Una de las capturadas llevaba un iPhone 15 y la otra una caja fuerte portátil con objetos de valor. Ambas habrían intentado identificarse con documentos de otras personas.

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Los procedimientos se realizaron en hechos aislados y permitieron la captura de dos mujeres de 22 años, provenientes de Antioquia. Según informó la Policía Metropolitana de Cartagena, ambas fueron sorprendidas cuando intentaban abandonar los establecimientos con elementos que pertenecerían a los huéspedes.

Mujeres capturadas señaladas de intoxicar con sustancias químicas a turistas extranjeros para robarlos el 23 de noviembre de 2026 Foto: Policía Metropolitana de Cartagena / API / Montaje SEMANA

El primer caso ocurrió en la carrera 3 de Bocagrande. Allí fue capturada alias Alison, natural de Medellín, cuando presuntamente intentaba salir del hotel con un iPhone 15. Al ingresar a la habitación, los uniformados encontraron al turista extranjero con alteraciones en su estado de conciencia. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial, donde le diagnosticaron intoxicación por una sustancia química.

Mujeres capturadas señaladas de intoxicar con sustancias químicas a turistas extranjeros para robarlos el 23 de noviembre de 2026 Foto: Policía Metropolitana de Cartagena / API / Montaje SEMANA

En un segundo procedimiento, registrado en la calle 4 del mismo barrio, fue capturada alias Sileni, originaria de Turbo, Antioquia. La mujer llevaba una caja fuerte portátil con varios objetos de valor que, presuntamente, pertenecían a otro turista extranjero. Al revisar la habitación, los policías encontraron al huésped en condiciones similares y también tuvo que recibir atención médica por intoxicación.

Mujeres capturadas señaladas de intoxicar con sustancias químicas a turistas extranjeros para robarlos el 23 de noviembre de 2026 Foto: Policía Metropolitana de Cartagena / API / Montaje SEMANA

¿Cómo habrían contactado a los turistas?

De acuerdo con las primeras indagaciones, las mujeres presuntamente utilizaban servicios de acompañamiento para establecer contacto con turistas extranjeros, acordar encuentros y ganarse su confianza. Posteriormente, habrían aprovechado estas circunstancias para suministrarles sustancias químicas y apoderarse de sus pertenencias.

Durante los procedimientos, las autoridades también establecieron que las dos capturadas habrían intentado identificarse con documentos de otras personas, por lo que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes por los delitos de hurto y falsedad personal.

La Policía investiga si las mujeres estarían relacionadas con otros hechos registrados bajo esta modalidad en Cartagena. El comandante de la institución en la ciudad, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, destacó la reacción de las patrullas y anunció que se fortalecerán los controles en los sectores turísticos.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena reportó más de 956 capturas por el delito de hurto. Además, recomendó a los visitantes verificar los servicios que contratan y mantener precaución al establecer contacto con personas desconocidas.