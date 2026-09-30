Un turista extranjero denunció un presunto hurto en Cartagena luego de que el taxista que lo transportaba se marchara del lugar mientras él ingresaba a un cajero automático para retirar dinero.

El hecho ocurrió hacia las 6:00 p. m. del martes, 29 de septiembre, después de que el visitante abordara un taxi en el Muelle de la Bodeguita, en el Centro Histórico. Durante el recorrido, solicitó al conductor hacer una parada para retirar dinero.

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Según la información entregada por la Policía Metropolitana de Cartagena, el taxi se detuvo frente al Castillo de San Felipe de Barajas, en inmediaciones del Centro Comercial San Lázaro.

El turista descendió del vehículo y dejó dentro sus pertenencias mientras realizaba la diligencia. Sin embargo, cuando regresó al sitio, el taxi ya no estaba. De acuerdo con la denuncia, se llevó su equipaje.

🚨 Un turista extranjero fue víctima de hurto en Cartagena luego de que un taxista presuntamente se diera a la fuga con sus pertenencias.



El hecho ocurrió cuando el pasajero descendió por unos minutos del vehículo para retirar dinero en un cajero automático.



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Policía busca al conductor del taxi

La situación fue atendida por uniformados que se encontraban en el sector. La Policía inició las labores para establecer las placas del vehículo y determinar la identidad del conductor.

Las autoridades también revisan las cámaras de seguridad ubicadas en el sector del Pie del Cerro y zonas aledañas, con el propósito de establecer la ruta que tomó el taxi y avanzar en la recuperación de las pertenencias. El caso dejó al visitante sin equipaje, documentos y otras pertenencias personales.

Hasta el momento de los reportes conocidos, las autoridades no habían informado públicamente de una captura relacionada con este hecho. La Policía mantiene contacto con el afectado mientras avanza la investigación.

El episodio ocurre pocas semanas después de otro caso que también involucró a un conductor de taxi y a una visitante extranjera en Cartagena.

El 5 de septiembre, una turista mexicana fue víctima de un presunto hurto de su celular en el Centro Histórico. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y posteriormente las autoridades recuperaron el teléfono.

La Alcaldía de Cartagena informó que la denuncia permitió activar la investigación de la Policía y la Fiscalía. El problema de los hurtos a visitantes extranjeros tuvo otro episodio relevante en agosto.

El 21 de agosto de 2026, la Policía y la Fiscalía reportaron la captura de dos hombres señalados de pertenecer a una estructura dedicada presuntamente al hurto de turistas extranjeros mediante vehículos que utilizaban como taxis.

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Según la investigación citada por Caracol Radio, los sospechosos recogían visitantes en el Centro Histórico y, posteriormente, los intimidaban con armas de fuego y cortopunzantes para despojarlos de sus pertenencias.

El celular fue recuperado y entregado formalmente a la turista, mientras las autoridades continuaban las actuaciones para identificar plenamente al presunto responsable.

Medios locales reportaron que el señalado conductor fue capturado y que un juez le impuso medida de aseguramiento por este caso.