En la ciudad de Cali se presentó un nuevo hecho de inseguridad que terminó en la interceptación de un presunto delincuente por parte de la comunidad y todo quedó en un video que se ha hecho viral en las redes sociales.

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La situación se registró en la Autopista Suroriental de la capital del Valle del Cauca, después de que un sujeto que se movilizaba en una moto supuestamente se robara un celular.

Varios ciudadanos, cansados de este tipo de conductas, lograron hacer que el señalado delincuente se cayera al piso cuando intentaba huir en el vehículo.

En ese momento, fueron por lo menos dos personas las que se acercaron y le dieron algunas patadas. El supuesto ladrón se levantó rápidamente y simuló tener algún tipo de arma en su cintura.

“Cójanlo, cójanlo, no tiene nada”, gritó uno de los testigos que observaba la escena desde la distancia, tal y como hacían otras personas que estaban allí presentes.

El señalado delincuente dijo algo que no se alcanzó a escuchar y, posteriormente, salió corriendo e intentó huir de quienes lo querían golpear y retener.

Sin embargo, pocos segundos después se tropezó y cayó al suelo nuevamente, lo que permitió que uno de los hombres se le acercara y lo detuviera.

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El video terminó en ese instante, pero, de acuerdo con varios medios locales, el presunto ladrón quedó en poder de la ciudadanía y después fue entregado a la Policía para su respectiva judicialización por el supuesto robo del celular.

Por el momento, no se conocen mayores detalles del caso ni de lo que ocurrió después, pero el audiovisual en cuestión no tardó en hacerse viral en las redes sociales y desató muchas reacciones.

De hecho, se volvió a abrir el debate sobre los golpes que reciben algunos delincuentes que son detenidos mientras cometen delitos, mientras que otros manifestaron su descontento por la inseguridad que se vive en muchas zonas de Colombia.