Robo de celular en Cali reveló un turbio caso: ladrón encontró videos de la dueña abusando de su hija de 9 años

Un robo de celular en Cali terminó revelando una espeluznante historia que involucra acceso carnal violento a menor de 14 años y presunta distribución de pornografía infantil.

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De acuerdo con las pruebas reveladas por la Fiscalía, y que llevaron a la captura de una mujer, el ladrón del celular logró desbloquear el teléfono y en la galería de fotos y videos encontró material explícito de la dueña con una niña de apenas nueve años.

Este material fue publicado por el ladrón en redes sociales en una acción de indignación y denuncia. Las pruebas fueron recogidas y analizadas por la Fiscalía, que logró dar con el paradero de la dueña del celular, la mujer que aparece en los videos.

Al llegar al barrio Eduardo Santos, localizaron la vivienda y capturaron a la señalada. En medio de las labores de inspección, dos hijos mayores de la mujer confirmaron que quien aparece en los videos es su hermana menor, y que su madre, en este caso la sindicada, también los habría maltratado.

SEMANA conoció que en el material analizado por la Fiscalía hay varios videos, donde la mujer obliga a su hija a que le practique sexo oral, posteriormente ella hace lo mismo con la menor, por lo que en la imputación de cargos se le formuló acceso carnal violento.

En la audiencia, la fiscal 122 seccional Cali, Ana Yensy Salgado Fiscal, reveló una a una las pruebas contra la mujer y también se investiga si este material encontrado en el celular robado era distribuido y vendido como pornografía infantil.

Ariel Emilio Cortés, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reveló que durante 2025 se registraron cerca de 16.000 casos de delitos sexuales contra menores de 17 años en el país.

Las cifras muestran, además, una marcada diferencia entre las víctimas. De acuerdo con el funcionario, aproximadamente el 80 % corresponde a mujeres, mientras que los hombres representan cerca del 20 % de los casos.