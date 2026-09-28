Tragedia en la vía Cali-Puerto Tejada deja tres muertos tras brutal choque entre dos motos y un vehículo

Según algunas versiones, el siniestro habría ocurrido durante la madrugada de este lunes, 28 de septiembre, y movilizó a los organismos de emergencia hasta el lugar. Por su parte, las autoridades intentan reconstruir con exactitud lo ocurrido.

Fuerte accidente en Cali: motociclista terminó arrollado por tractomula. Estas son las imágenes

Tres personas perdieron la vida en un grave accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este lunes, 28 de septiembre, en la vía que comunica a Cali con Puerto Tejada, en el sector de El Hormiguero.

De acuerdo con el reporte preliminar conocido sobre la emergencia, el siniestro se produjo luego de una fuerte colisión en la que estuvieron involucradas dos motocicletas y un vehículo. El impacto dejó una escena de gravedad y, según la información disponible hasta el momento, tres personas fallecieron en el lugar.

Al sitio llegaron integrantes de los Bomberos Voluntarios, quienes atendieron la emergencia y prestaron los primeros auxilios a algunas de las personas afectadas por el accidente.

Principios para evitar accidentes en motos. Foto: Getty Images

Por ahora, las circunstancias que rodearon el choque todavía no están completamente establecidas. Las autoridades adelantan las labores correspondientes para determinar cómo ocurrió la colisión y qué factores pudieron intervenir en el siniestro.

Entre las hipótesis que deberán ser verificadas durante la investigación aparece una posible imprudencia en la vía o el exceso de velocidad. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente que alguno de estos factores haya provocado el accidente.

El caso vuelve a poner la atención sobre las condiciones de este corredor vial, que registra antecedentes relacionados con diferentes factores de riesgo para quienes se movilizan por la zona.

Según la información reportada, entre las dificultades señaladas se encuentran la escasez de iluminación, los daños que presenta la capa asfáltica y lo angosto de la vía para el tránsito vehicular.

Estos elementos forman parte del contexto del sector, pero no han sido establecidos como las causas del accidente registrado durante la madrugada.

Mientras avanzan las labores de las autoridades para esclarecer lo ocurrido, la tragedia deja un saldo preliminar de tres personas fallecidas y mantiene bajo investigación las circunstancias que llevaron a la colisión entre las dos motos y el vehículo.

La información permanece en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre las víctimas, las condiciones en las que ocurrió el choque y las causas que pudieron desencadenar el siniestro.