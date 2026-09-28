Alto tráfico en la autopista Norte impacta la movilidad en Bogotá: este es el panorama actual

Bogotá comenzó este lunes, 28 de septiembre de 2026, con varias problemáticas en materia de movilidad, luego de que las entidades de tránsito registraran un alto flujo vehicular en varios sectores de la ciudad, especialmente por la salida y entrada de la autopista Norte.

‘Pillado mal parqueado’, la iniciativa con la que Bogotá busca combatir el estacionamiento indebido

Los hechos se registraron desde horas tempranas, cuando el ingreso a la ciudad por este corredor se vio afectado por una alta presencia de congestión vehicular, especialmente en los alrededores del centro comercial Bima.

Adicionalmente, las condiciones climáticas también han jugado un papel clave, ya que las fuertes lluvias registradas desde el pasado domingo 27 de septiembre y la madrugada de este lunes han derivado en acumulaciones de agua que han generado que el tránsito en algunas zonas sea más lento y que los usuarios de vehículos hayan tenido mayores tiempos de desplazamiento para llegar a sus destinos.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que también reportó tráfico en la avenida Boyacá, calle 80, carrera Séptima, avenida Ciudad de Cali, avenida NQS y autopista Sur. Sobre la autopista Norte, la entidad informó que no hubo presencia de siniestros viales importantes que estuvieran relacionados con la congestión.

¿Cómo está el panorama actual?

Múltiples entidades de movilidad han compartido las actualizaciones más recientes sobre el panorama de la movilidad en la autopista Norte en Bogotá.

Los hechos más recientes se presentan en la salida del corredor por la avenida Boyacá, en donde hay una alta congestión vehicular en el sector que ha afectado la circulación para miles de usuarios.

Para atender la situación, se registra la presencia de unidades y agentes de tránsito, quienes están realizando maniobras de gestión del tráfico para que pueda mejorar la circulación.

Las entidades de movilidad hacen un llamado a la ciudadanía a programar sus viajes con antelación para que, de este modo, puedan evitar algún inconveniente. Asimismo, aconsejan revisar las condiciones climáticas que se puedan presentar en el transcurso del día.