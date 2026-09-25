¿Dejar el tanque lleno de combustible realmente perjudica el rendimiento del carro? Esta es la realidad

Un gran número de vehículos necesita aún combustible para ser operados y, aunque resulta ser una tarea sencilla, es importante conocer la cantidad que se coloca en el tanque.

El carro gasta más gasolina por estos errores: hábitos y descuidos que encarecen cada viaje

Es normal escuchar que muchas personas no ven bien llenar el tanque de combustible al límite, ya que consideran que esto puede traer distintos problemas.

De acuerdo con Mapfre, no es malo para el vehículo si se deja lleno el tanque de combustible, ya que los vehículos de hoy tienen una capacidad diseñada por el fabricante que incluso contempla el tubo de llenado. En otras palabras, significa que se puede llenar el tanque al máximo sin que esto cause daños en el carro.

No obstante, sí se deben tener en cuenta otros aspectos problemáticos, entre ellos posibles derrames por una presión muy alta en la manguera, los cuales sí son peligrosos al ser un material inflamable.

En caso de que esto ocurra, lo mejor es hacer contacto con personal autorizado para atender la situación.

Eso sí, los vehículos actuales cuentan con varios sistemas que permiten evitar una situación de riesgo a la hora de repostar. Una es el rebosadero de la zona de carga, el cual acumula el sobrante, evitando que se derrame.

Existen recomendaciones sobre hasta qué nivel se debe llenar el tanque de combustible de un vehículo. Foto: Getty Images

Otro elemento clave es el tapón hermético, que evita que el combustible se salga.

Finalmente, está la válvula de seguridad, que no permite que se genere presión excesiva de los gases del interior del depósito.

Si bien algunas marcas no ven problemático dejar lleno el tanque de combustible, otras buscan alternativas.

En el caso de la compañía de vehículos estadounidense Ford, indica que lo más aconsejable es mantener el límite indicado por la manguera. Para la organización, realizar esta acción ayuda a evitar que se derrame combustible.

Adicionalmente, cualquier combustible que sea derramado genera costo para el conductor y un riesgo medioambiental, por lo que aconseja no llenar el tanque de combustible a tope.

Finalmente, existen vehículos que tienen sistemas que les permiten captar y evacuar vapores que se desprenden del sistema de combustible.