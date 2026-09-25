Francisco Maturana aconsejó a Néstor Lorenzo para su renovada Selección Colombia: habló de la capitanía

Francisco Maturana, el histórico director técnico de la Selección Colombia, le dejó un mensaje al actual estratega del combinado cafetero, Néstor Lorenzo. Desde su experiencia, siendo el único que ha llevado a La Tricolor ha ganar una Copa América (2001), le habló con sinceridad al argentino.

El abrazo de Mackalister Silva con el hijo de Ardila Lülle, Francisco Maturana y Mateus Uribe; pasó en Nacional vs. Millonarios

Lorenzo encara un proceso de renovación en Selección Colombia. Con la salida de jugadores como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, el combinado nacional está en un histórico recambio generacional.

Cuando James decide renunciar a la Selección Colombia, no solo deja libre el dorsal 10, sino la capitanía. Por eso, Lorenzo deberá elegir al que será el nuevo capitán del combinado Tricolor.

Ahí es donde entra Maturana, quien habló con la prensa sobre qué decisión cree que debería tomar Lorenzo para elegir al nuevo capitán de Colombia.

Francisco Maturana aconsejó a Lorenzo sobre la capitanía en Colombia

“Al nuevo capitán de la Selección Colombia, en un momento determinado, lo tiene que señalar el entrenador. Un entrenador tiene la ventaja que no tenemos los que estamos afuera: entiende que antes de un equipo de fútbol, antes de lo táctico, hay que construir un grupo de amigos”, arrancó afirmando Maturana, en diálogo con ESPN.

Y añadió: “En ese grupo de amigos, uno tiene que respetar la diferencia. Todos son diferentes, pero buscar a alguien que haga mejor y que asuma esa responsabilidad, desde el conocimiento y no desde la autoridad”.

Finalmente, Pacho cerró con: “Es muy fácil de afuera señalar. No, allá hay un grupo de amigos y, es más, ellos mismos lo reconocen”.

Néstor Lorenzo ya anunció al nuevo capitán de la Selección Colombia

Al menos para esta fecha Fifa de septiembre y octubre, en la cual Colombia enfrentará a México, Paraguay y Perú, Néstor Lorenzo anunció que Dávinson Sánchez será el nuevo capitán del cuadro cafetero.

“Hay varios jugadores que tienen experiencia, que han vivido varios mundiales; algunos están dentro del grupo ahora y otros no están por descanso. Ahí está Dávinson, que es un jugador que tiene una actitud de líder, que siempre lo ha manifestado, y la cinta va a ser para él”, le dijo Lorenzo a Deportes RCN.

Dávinson Sánchez (23) será el nuevo capitán de la Selección Colombia. Foto: AP

Sánchez ya tiene amplia experiencia en Selección, tanto por su participación en torneos como mundiales y copas América, además de los buenos desempeños que deja en el campo de juego.

Tiene 30 años, juega en Galatasaray de Turquía y Lorenzo espera que sea una voz importante para Colombia en el terreno de juego.