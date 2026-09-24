El abrazo de Mackalister Silva con el hijo de Ardila Lülle, Francisco Maturana y Mateus Uribe; pasó en Nacional vs. Millonarios

Momento de cordialidad y amabilidad en un ambiente que siempre será tenso. Cuando más hay rivalidad y los ánimos se encienden, sin duda marcan la diferencia los que actúan diferente, mucho más cuando el fútbol colombiano sigue siendo un indicador de violencia por las barras bravas. Se juega el clásico Atlético Nacional vs. Millonarios, donde pasó algo ameno, impensado para muchos.

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Antes de que comenzara el partido en Medellín, fue el mismo capitán de Millonarios, Mackalister Silva, quien quedó captado en video saludando a grandes celebridades de Atlético Nacional. La cámara de Win Sports lo enfocó saludando a Antonio José Ardila, hijo del fallecido industrial Carlos Ardila Lülle y Eugenia Gaviria.

Carlos José es una cara visible de la Organización Ardila Lülle y siempre se deja ver en los momentos importantes de Atlético Nacional. Junto a él estaba Francisco Maturana, considerado uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol colombiano y hoy clave en la dirección deportiva del club verdolaga.

Asimismo, primeramente, Mackalister Silva saludó a su colega Mateus Uribe, quien brilla por su ausencia en el clásico contra Millonarios. A Andrés Llinás, en el fondo, también se le ve saludando a Maturana. Al lado de todos ellos estaba Alfredo Morelos, quien fue baja sensible de Nacional por lesión.

¡Saludo de David Mackalister Silva con Matheus Uribe y Francisco Maturana! #LALIGAxWIN 🟢⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/nPE1JfkxFT — Win Sports (@WinSportsTV) September 24, 2026

El gesto ya rueda por las redes sociales y deja ver que hay cordialidad más allá de la rivalidad. Un mensaje de aliento alejado de los colores, que le sirve a ambas hinchadas, que se caracterizan por los gestos alevosos y agresivos, de un lado para el otro.

Nacional sin James y Millonarios sin Silva

Las nóminas de ambos equipos tienen serias novedades que pocos veían venir. Por ejemplo, Lucas González optó por una doble línea de tres con Ian Poveda, Marlos Moreno y Cristian Arango en el ataque desde el pitazo inicial, además de Elías Cabrera liderando la zona media con Juan Manuel Zapata y el juvenil Felipe Marín.

Por su parte, Millonarios sorprendió al dejar a Leonardo Castro y Mackalister Silva en la suplencia y prefirió ir con Andrey Estupiñán como nueve de área, en un tridente que conforman Julián Angulo y Francisco Chaverra.

James Rodríguez en el Atanasio Girardot Foto: Atlético Nacional

El partido avanza con un 1-1 parcial al término del primer tiempo tras el gol de Julián Angulo para abrir el marcador a favor de Millonarios. Luego, Andrés Reyes, también en un cobro de tiro de esquina, empató para Atlético Nacional.