La esperanza de Lucas González sobre James Rodríguez en su suplencia ante Millonarios

Hubo expectativa por la posible titularidad de James Rodríguez en el clásico Atlético Nacional vs. Millonarios, correspondiente a la fecha 12 de la Liga Betplay, que se juega la noche de este 24 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Y aunque el volante sí fue convocado y está en la lista del técnico Lucas González, lo cierto es que va de suplente.

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Si bien hubo dudas sobre su convocatoria, el jugador ha dado muestras de que está a punto y ha aprovechado la sede deportiva de Guarne para no perder el ritmo. Rodríguez no jugaba desde el Mundial 2026 contra Suiza, aunque sumó minutos en Bogotá la semana pasada.

Al momento de firmar contrato en Medellín, James no presentó molestias físicas ni lesiones, así que su adaptación a Atlético Nacional va en proceso. Eso sí, en este juego de alta exigencia para el club verdolaga, el técnico Lucas González prefirió ser prudente y no arriesgarse desde el comienzo.

El DT aguarda la mejor versión de James para un clásico del fútbol colombiano. Tras presentar la nómina, el entrenador notificó a su jugador estrella.

James Rodríguez en el Atanasio Girardot. Foto: Atlético Nacional

En sus palabras, que dio en Win Sports, espera contar con él en el remate de la segunda parte del juego. Esto, luego de explicar que el jugador seguramente está a su cien por ciento, pero que no está listo aún para jugar más de 45 minutos.

"Tenía la ilusión de que James iniciara de titular este partido; seguramente hoy él está a su 100%, pero lo más seguro es que va a jugar 45 minutos y nos va a ayudar a ganar el partido": Lucas González, entrenador de @nacionaloficial #LALIGAxWIN 🟢⚽🔥 pic.twitter.com/l46bpPpap4 — Win Sports (@WinSportsTV) September 24, 2026

La titular de Nacional sin James Rodríguez

Las nóminas de ambos equipos tienen serias novedades que pocos veían venir. Por ejemplo, Lucas González optó por una doble línea de tres, con Ian Poveda, Marlos Moreno y Cristian Arango en el ataque, además de Elías Cabrera liderando la zona media con Juan Manuel Zapata y el juvenil Felipe Marín.

Por su parte, Millonarios sorprende al dejar a Leonardo Castro en la suplencia e ir con Andrey Estupiñán como 9 de área, en un tridente que conforman Julián Angulo y Francisco Chaverra.

Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Neider Parra, Andrés Reyes y William Tesillo; Elías Cabrera, Juan Zapata, Felipe Marín; Marlos Moreno, Ian Poveda y Cristian Arango. DT: Lucas González.

Millonarios: Javier Burrai; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Steven Barreiro, Danovis Banguero; Rodrigo Ureña, Stiven Vega; Daniel Ruiz, Julián Angulo, Francisco Chaverra y Andrey Estupiñán. DT: Alberto Gamero.