Versiones apuntan a que el grupo dueño del Manchester City compraría a Millonarios: revelan la cifra que pagarían

Millonarios sigue ganando miradas tras los planes de venta y el cambio de dueños que podría tener en los próximos meses. No es un secreto que la junta directiva, liderada por Gustavo Serpa y Enrique Camacho, adelanta gestiones para que el club azul pueda tener otro rumbo desde la parte deportiva y administrativa.

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Hay versiones que apuntan a que el City Football Group podría estar interesado en comprar a Millonarios y fuentes desde Colombia e Inglaterra avisan sobre una posible negociación. Incluso, Football Place, desde el Reino Unido, indica que la operación podría cerrarse tras un pago de 90 millones de euros.

Si Millonarios opera dentro del City Football Group, la estructura de trabajo implicaría una mejora sustancial en los mercados de fichajes, una nueva sede deportiva, implicaciones en la cantera y tratar de vender directamente a mejores ligas. Además, intentaría mejoras en las presentaciones internacionales.

Pese a versiones y rumores de algunos medios y redes sociales, lo cierto es que Amber Capital, grupo al que Millonarios pertenece, considera la posibilidad de cerrar algún tipo de acuerdo y así salir rápidamente de esta operación. Cabe recordar que el CFG ya opera en Sudamérica con el City Torque de Uruguay y el Club Bolívar de Bolivia.

Millonarios ajusta detalles para enfrentar a Atlético Nacional. Foto: Millonarios

Sin duda, Millonarios representa una gran idea de expansión en Colombia e ingresar a este mercado no le sonaría descabellado al City Football Group, con un club que necesita ganar más títulos y que tiene una de las hinchadas más grandes del país.

Hugo Varela en El Campín

En días pasados comenzaron las versiones de que los directivos de Millonarios estarían adelantando documentos y muestra de libros contables con Hugo Varela, un dirigente portugués que aparece como vicepresidente de Kapital Football Group, que ve en Millonarios una oportunidad de expansión en Colombia. Este negocio se ve más real en los directivos del embajador.

Incluso, en el partido ante Boyacá Chicó, cuando Juan Guillermo Cuadrado fue presentado, Hugo Varela fue visto en El Campín y las cosas parecen más adelantadas con este grupo empresarial. Incluso, se cree que ya se adelantan auditorías internas para oficializar la oferta.

City Football Group controla el Manchester City como su equipo estrella y uno de los más valiosos del mundo. El gigante inglés aparece como uno de los más laureados en la Premier League y tiene en su poder el contrato de Erling Haaland, uno de los mejores futbolistas en Europa.