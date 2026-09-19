Goleado y superado de principio a fin se vio el Arsenal en su visita al Brighton. Los locales ganaron por 3-0 y dejaron al cuadro de Londres sin la posibilidad de defender la cima de la tabla de posiciones contra el Manchester City.

En caso de que el domingo los celestes triunfen en su enfrentamiento ante Sunderland, con tres puntos de diferencia se adjudicarán la punta del torneo antes de la fecha Fifa de amistosos que parará la Premier League por unas cuantas semanas.

Se va al descenso equipo del ‘Big Six’ de la Premier League: tabla de posiciones, cruda

Tabla de posiciones de la Premier League

Arsenal — 5 PJ — 12 pts (+4) Manchester City — 4 PJ — 12 pts (+6) Brighton — 5 PJ — 10 pts (+12) Brentford — 5 PJ — 9 pts (+9) Everton — 5 PJ — 9 pts (+3) Leeds United — 4 PJ — 8 pts (+4) Hull City — 5 PJ — 8 pts (+2) Newcastle United — 5 PJ — 8 pts (0) Chelsea — 5 PJ — 7 pts (-5) Liverpool — 4 PJ — 6 pts (+2) Ipswich Town — 5 PJ — 6 pts (-4) Nottingham Forest — 4 PJ — 5 pts (0) Manchester United — 4 PJ — 4 pts (0) Sunderland — 4 PJ — 4 pts (-1) Aston Villa — 5 PJ — 4 pts (-4) Bournemouth — 4 PJ — 3 pts (-1) Crystal Palace — 4 PJ — 3 pts (-5) Tottenham — 5 PJ — 2 pts (-6) Fulham — 4 PJ — 1 pt (-3) Coventry City — 4 PJ — 0 pts (-10)

‘Desnudaron’ al vigente campeón

Arsenal arrancó su temporada con siete triunfos, entre la Community Shield, la Premier League, la Copa de la Liga y la Liga de Campeones europea.

Su defensa, considerada la mejor del campeonato inglés e incluso de Europa, se vino completamente abajo en la localidad costera del sur ante unas gaviotas sin complejos.

El mismo guion se repitió en los dos primeros goles encajados: los defensores decidieron replegarse ante el poseedor del balón, libre para armar un disparo lejano.

Primero fue Pascal Gross, delante de Riccardo Calafiori y Gabriel Magalhães (minuto 31), y luego Charalampos Kostoulas al frente de Ezri Konsa y el mismo Magalhães (45′).

El tercer y último tanto llegó en un córner, la especialidad del Arsenal, cobrado por Gross al segundo palo sobre la cabeza del español Chema Andrés (57′).

El guardameta ibérico David Raya evitó un naufragio aún mayor justo antes del inicio del tiempo añadido (90′).

Agonizan los grandes

Para los del ‘Big Six’ de la Premier League, la jornada que se desarrolla en Inglaterra ha sido para el olvido.

Chelsea frente a Brentford sufrió una abultada derrota por 3-0 y Tottenham, que nada que levanta cabeza, acabó perdiendo también con Aston Villa en casa por 2-3.

Aún faltan por aparecer en escena Manchester City, Liverpool y Manchester United. En caso de victoria de alguno, le sacará ventaja a los demás históricos en busca de puestos de privilegio o, como es el caso del City, tomaría la cima.

*Con información de AFP.