Aston Villa logró su primera victoria en la Premier League, este sábado en el campo del Tottenham (3-2), un rival a la deriva y en puestos de descenso con cinco fechas disputadas.

Esta derrota deja en la cuerda floja al DT de los Spurs, Roberto De Zerbi, toda vez que da tranquilidad a su homólogo del Villa, Unai Emery, cuyo equipo llegó a Londres con tres derrotas en cuatro partidos y un solo gol marcado.

Nada va bien para el Tottenham, decimoctavo antes de los demás partidos del fin de semana, y cuyo balance muestra tres derrotas y dos empates.

Tottenham es considerado uno de los clubes tradicionales y grandes de Inglaterra. Foto: Getty Images

El equipo de Roberto De Zerbi pagó cara su falta de eficacia y el Aston Villa, al contrario, transformó una de sus escasas ocasiones en gol justo antes del descanso por medio del prodigio suizo Johan Manzambi (45+4′).

Los locales vieron cómo les era anulado un gol a Mohammed Kudus por el VAR por fuera de juego de su pasador, Andy Robertson (60’).

De Zerbi sustituyó a su delantero centro Dominic Solanke por James Maddison pero, acto seguido, fue el Villa el que volvió a marcar: un saque largo de Suzuki, una combinación Manzambi-Jackson entre cuatro defensas y el senegalés acertó con la portería (67′).

Críticas de la ultraderecha a Mbappé por su posición sobre la migración marroquí en Ceuta dividen en Francia

Prensa alemana ‘liquida’ a Luis Díaz luego del Bayern vs. Unión Berlín: calificación en el piso

La diferencia se vio ampliada tras una joya del argentino Emiliano Buendía (79′), ante una defensa apática.

Los Spurs salvaron el honor por partida doble en la recta final, por medio de Conor Gallagher (86’, 3-1) y Jan Paul van Hecke (90+8, 3-2); sus primeros goles en cinco jornadas.

Tabla de posiciones de la Premier League

Arsenal — 12 pts

Manchester City — 12 pts

Brentford — 9 pts

Leeds United — 8 pts

Hull City — 8 pts

Brighton — 7 pts

Chelsea — 7 pts

Liverpool — 6 pts

Everton — 6 pts

Ipswich Town — 6 pts

Nottingham Forest — 5 pts

Newcastle United — 5 pts

Manchester United — 4 pts

Sunderland — 4 pts

Aston Villa — 4 pts

Bournemouth — 3 pts

Crystal Palace — 3 pts

Tottenham — 2 pts

Fulham — 1 pt

Coventry City — 0 pts

Afición y jugador del Tottenham lamentan la actual situación del club en Premier League Foto: Getty Images y AFP

Complemento de la fecha 5

En el segundo turno de la jornada sabatina de la Premier League entraron en acción Newcastle, Everton y Arsenal, que enfrentaban a Hull City, Ipswich y Brighton, respectivamente.

Sin duda el juego de mayor atractivo tenía era el del vigente campeón, Arsenal, que a la altura del minuto 45 iba perdiendo con su rival de turno en condición de visita por 2-0.

¡AY DIOS MIO, KOSTOULAS, ES UN GOLAZO! El griego del Brighton definió de forma magnífica para marcarle al Arsenal en la fecha 5 de la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RJm2iKzfT4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026

Por como se ha movido la tabla en las primeras jornadas del campeonato inglés, la batalla Arsenal vs. Manchester City por el título seguirá una campaña más. En caso de que los gunners no logren remontar y los celestes triunfen el domingo vs. Sunderland, se dará el primer sacudón en la cima.

Otros juegos que se destacan de la fecha antes del parón que va a darse en Europa por la fecha de amistosos Fifa es que el que llevarán Bournemouth vs. Liverpool y Fulham frente al Manchester United.