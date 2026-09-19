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Se va al descenso equipo del ‘Big Six’ de la Premier League: tabla de posiciones, cruda

Su tercera derrota en la campaña en cinco partidos los mandó a la zona roja. Hay alarmas encendidas en dicho histórico de Inglaterra.

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Redacción Deportes
19 de septiembre de 2026 a las 10:14 a. m.
Tabla de la Premier League manda a un grande al descenso y líder pincha en la fecha 5
Tabla de la Premier League manda a un grande al descenso y líder pincha en la fecha 5 Foto: AFP / Getty Images

Aston Villa logró su primera victoria en la Premier League, este sábado en el campo del Tottenham (3-2), un rival a la deriva y en puestos de descenso con cinco fechas disputadas.

Esta derrota deja en la cuerda floja al DT de los Spurs, Roberto De Zerbi, toda vez que da tranquilidad a su homólogo del Villa, Unai Emery, cuyo equipo llegó a Londres con tres derrotas en cuatro partidos y un solo gol marcado.

Nada va bien para el Tottenham, decimoctavo antes de los demás partidos del fin de semana, y cuyo balance muestra tres derrotas y dos empates.

Tottenham es considerado uno de los clubes tradicionales y grandes de Inglaterra.
Tottenham es considerado uno de los clubes tradicionales y grandes de Inglaterra. Foto: Getty Images

El equipo de Roberto De Zerbi pagó cara su falta de eficacia y el Aston Villa, al contrario, transformó una de sus escasas ocasiones en gol justo antes del descanso por medio del prodigio suizo Johan Manzambi (45+4′).

Los locales vieron cómo les era anulado un gol a Mohammed Kudus por el VAR por fuera de juego de su pasador, Andy Robertson (60’).

De Zerbi sustituyó a su delantero centro Dominic Solanke por James Maddison pero, acto seguido, fue el Villa el que volvió a marcar: un saque largo de Suzuki, una combinación Manzambi-Jackson entre cuatro defensas y el senegalés acertó con la portería (67′).

Kylian Mbappe (France) and Didier Deschamps (France) with post game despair during Semi final at FIFA World Cup 2026, France and Spain, Dallas Stadium, Dallas, USA on July 14 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
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La diferencia se vio ampliada tras una joya del argentino Emiliano Buendía (79′), ante una defensa apática.

Los Spurs salvaron el honor por partida doble en la recta final, por medio de Conor Gallagher (86’, 3-1) y Jan Paul van Hecke (90+8, 3-2); sus primeros goles en cinco jornadas.

Tabla de posiciones de la Premier League

  • Arsenal — 12 pts
  • Manchester City — 12 pts
  • Brentford — 9 pts
  • Leeds United — 8 pts
  • Hull City — 8 pts
  • Brighton — 7 pts
  • Chelsea — 7 pts
  • Liverpool — 6 pts
  • Everton — 6 pts
  • Ipswich Town — 6 pts
  • Nottingham Forest — 5 pts
  • Newcastle United — 5 pts
  • Manchester United — 4 pts
  • Sunderland — 4 pts
  • Aston Villa — 4 pts
  • Bournemouth — 3 pts
  • Crystal Palace — 3 pts
  • Tottenham — 2 pts
  • Fulham — 1 pt
  • Coventry City — 0 pts
Afición y jugador del Tottenham lamental la actual situación del club en Premier League
Afición y jugador del Tottenham lamentan la actual situación del club en Premier League Foto: Getty Images y AFP

Complemento de la fecha 5

En el segundo turno de la jornada sabatina de la Premier League entraron en acción Newcastle, Everton y Arsenal, que enfrentaban a Hull City, Ipswich y Brighton, respectivamente.

Sin duda el juego de mayor atractivo tenía era el del vigente campeón, Arsenal, que a la altura del minuto 45 iba perdiendo con su rival de turno en condición de visita por 2-0.

Por como se ha movido la tabla en las primeras jornadas del campeonato inglés, la batalla Arsenal vs. Manchester City por el título seguirá una campaña más. En caso de que los gunners no logren remontar y los celestes triunfen el domingo vs. Sunderland, se dará el primer sacudón en la cima.

Otros juegos que se destacan de la fecha antes del parón que va a darse en Europa por la fecha de amistosos Fifa es que el que llevarán Bournemouth vs. Liverpool y Fulham frente al Manchester United.