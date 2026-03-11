El terrorífico día de Kinský, de Tottenham en Champions League: DT le cobró par de errores

Antonin Kinsky, fue sustituido a los 17 minutos del duelo de octavos de Champions League ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, después de dos errores groseros que costaron dos goles a los Spurs.

El conjunto londinense perdía 3-0 en el minuto 15 contra el equipo rojiblanco de Diego Simeone, tras dos errores con los pies de Kinský, que tampoco estuvo acertado en el segundo gol de la noche.

El DT del Tottenham, Igor Tudor, retiró al arquero checo de 22 años, que no había jugado desde octubre, y dio entrada al italiano Guglielmo Vicario, titular en las cinco últimas derrotas en la Premier League.

Julián Álvarez con el arco a su merced tras error de Antonín Kinský Foto: Getty Images via AFP

Kinsky propició los goles de Marcos Llorente y del argentino Julián Álvarez tras sendos errores en la salida del balón.

Camino de vestuarios recibió aplausos del público colchonero del Metropolitano en una noche para olvidar.

Los cinco primeros goles del partido llegaron en la media hora inicial. El equipo colchonero ganaba 3-0 en el minuto 15 con tantos de Marcos Llorente (6′), Antoine Griezmann (14′) y Julián Álvarez (15′), tras sendos errores groseros del portero checo en la salida del balón con el pie en el primer y en el tercer tanto.

Kinsky, de 22 años, resbaló cuando intentaba sacar el balón jugado desde atrás y se lo regaló directamente a Ademola Lookman. El extremo nigeriano encontró a Álvarez, que asistió a Llorente para que este definiera a placer.

Pesadilla de Kinský

En el segundo, el defensor Micky van de Ven se cayó, lo que permitió a Griezmann plantarse solo ante la portería y marcar el segundo del Atlético, antes de que Kinsky cometiera otro error gravísimo. El portero, que debutaba en la competición, falló al realizar un pase y el balón le cayó a Álvarez, que lo condujo hasta marcar a puerta vacía.

Igor Tudor, tomó entonces la decisión de retirar del terreno de juego a su guardameta, que no jugaba desde octubre, y dar entrada al italiano Guglielmo Vicario, titular en las cinco últimas derrotas en la Premier League.

“Llevo 15 años entrenando, nunca había hecho esto. Era necesario preservar al chico, preservar al equipo”, dijo Tudor a los periodistas.

Oblak también erró

Pero eso no frenó el festival goleador de los hombres de Diego Simeone, que subieron el cuarto al marcador por medio del central Robin Le Normand (22′) antes de que el español Pedro Porro descontara (26′) para un Tottenham que a esas alturas estaba más preocupado por mantener la categoría en la primera división inglesa.

Quizá el equipo londinense hubiera podido meterse en el partido de no haber pegado en el poste el remate de cabeza de Cristian “Cuti” Romero previo al descanso.

En el segundo tiempo se mantuvo la tónica y Julián Álvarez logró su doblete al culminar una rápida contra precedida por una gran atajada de Jan Oblak a remate de cabeza del brasileño Richarlison. El argentino recibió el balón en campo propio, recorrió 50 metros conduciendo la pelota y batió por abajo a Vicario (55′).

Pero como si quisiera solidarizarse con Kinsky, Oblak entregó el balón a Pedro Porro, quien vio a Solanke para que el delantero fusilase sin compasión al esloveno para firmar el 5-2 definitivo.

Cuarto en la fase de liguilla solo por detrás de los gigantes Arsenal, Bayern Munich y Liverpool, el Tottenham vivió una noche para olvidar que le pone muy cuesta arriba su continuidad en la Champions. Deberá apelar a la épica en la vuelta el 18 de marzo en Londres.

Para sellar una noche histórica en el Metropolitano Griezmann confirmó al término del partido que seguirá con el Atlético hasta final de temporada.

