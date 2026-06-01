UEFA notificó a Luis Díaz estando en Colombia: le puso lugar al golazo vs. PSG por Champions

Luis Díaz es el emblema de la Selección Colombia en el mundo. Actualmente no hay jugador como el guajiro en la élite y durante su primer año brilló con Bayern Múnich en todos los torneos que disputó.

Su actuación en Bundesliga, Copa, así como también en Champions League le significaron reconocimientos importantes de dichos prestigiosos torneos.

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Champions League reconoce su golazo

Uno de los certámenes que recientemente metió en el top 3 de los mejores goles de la temporada a Lucho fue la Liga de Campeones. Al hacer la elección, consideraron que el control de taco y posterior remate ante PSG fue el tercero más vistoso del año.

Su concepto sobre dicho tanto fue emitido así: “El magnífico gol de Luis Díaz para el Bayern en la épica ida de semifinales contra el Paris Saint-Germain, que terminó 5-4, fue elegido en tercer lugar”.

Para UEFA y la Champions, el mejor fue uno de Federico Valverde del Real Madrid. En segundo lugar pusieron a Micky van de Ven, del Tottenham.

Por lo que representó a esa altura del juego, así como la instancia en la que fue marcado el de Lucho podría haber aspirado a estar en un mejor lugar sin duda alguna.

Luis Díaz fue la pesadilla de PSG en la semifinal de Champions League. Foto: Getty Images

10 mejores goles de la Champions League 2025/2026

1. Federico Valverde* (Real Madrid - Man City 3-0) – ida de octavos de final, 11/03/2026

2. Micky van de Ven (Tottenham - Copenhagen 4-0) – fase liga, 4/11/2025

3. Luis Díaz (Paris - Bayern 5-4) – ida de semifinales, 28/04/2026

4. Khvicha Kvaratskhelia (Paris - Atalanta 4-0) – fase liga, 17/09/2025

5. Harry Kane** (Bayern - Atalanta 4-1) – vuelta de octavos de final, 18/03/2026

6. Lamine Yamal (Club Brugge - Barcelona 3-3) – fase liga, 5/11/2025

7. Vitinha*** (Paris - Tottenham 5-3) – fase liga, 26/11/2025

8. Anatoliy Trubin (Benfica - Real Madrid 4-2) – fase liga, 28/01/2026

9. Vlad Dragomir (Pafos - Slavia Praha 4-1) – fase liga, 28/01/2026

10. Noni Madueke**** (Club Brugge - Arsenal 0-3) – fase liga, 10/12/2025

El pasado fin de semana PSG se proclamó ganador de la Champions League por segundo año consecutivo tras ganarle a Arsenal en el juego decisivo jugado en Budapest.

Fue un partido que tuvo que extenderse hasta los penales, pero que a lo largo del tiempo reglamentario y adicional dejó ver a los galos mejor en el dominio.

PSG alzó el título de la Champions League 2025/2026. Foto: AFP

Para llegar hasta el título, los parisinos tuvieron que superar varios elencos que les plantaron cara. Uno de los que más complicaciones les trajo fue justamente el Bayern Múmnich de Díaz Marulanda.

El guajiro al campeón del torneo le marcó tres anotaciones. Ese partido entre Bayern Múnich y PSG se dio en tres ocasiones en la Liga de Campeones que acaba de terminar.

Primero lo protagonizaron durante la fase de liga. En aquella ocasión, Lucho se hizo sentir en el Parque de los Príncipes anotándoles doblete para el 1-2 final.

En las semifinales el colombiano no se quedó atrás. Durante lo que es considerado como uno de los ‘mejores partidos de la historia’ de la competición, Díaz anotó el cuarto gol de 5-4.