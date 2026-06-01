El pasado 5 de enero inició la implementación de la medida del pico y placa en la capital del Valle del Cauca. La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali indicó que la rotación se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

La fotomulta que ya no le pueden cobrar si no identifican plenamente al conductor

La medida tiene un horario habitual que inicia a las 6:00 a. m. y finaliza a las 7:00 p. m. de lunes a viernes. Los días festivos y fines de semana son la excepción. Los vehículos de servicio público tipo taxi y las motocicletas no tendrán pico y placa.

Pico y placa en Cali del 1 al 7 de junio

Este lunes 1 de junio, la restricción vehicular señala que los vehículos particulares con placas que terminen en 1 y 2 no podrán circular. Así regirá la medida el resto de la semana:

Martes 2 de junio: 3 y 4

Miércoles 3 de junio: 5 y 6

Jueves 4 de junio: 7 y 8

Viernes 5 de junio: 9 y 0

Sábado 6 de junio: no aplica

Domingo 7 de junio: no aplica.

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

La medida solo aplica para vehículos particulares y los conductores que deseen evitarla pueden pagar la tasa de congestión en la página de la Secretaría de Movilidad. El trámite se puede realizar hasta las 5:00 p. m. del día anterior.

“A diferencia de años anteriores, desde ya se permite el pago para circular durante la vigencia de esta medida: no hay que esperar. Hemos acelerado los trámites internos con el fin de brindarles a las personas una opción de circulación legal y oportuna”, expresó Gustavo Orozco Lince, secretario de Movilidad Distrital, sobre la tasa de congestión.

Los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados para 2026 de esta manera:

Semestral: $2.920.000.

Mensual: $480.000.

Diario: $121.000.

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