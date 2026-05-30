El botón oculto que activa el desempañador de espejos y casi nadie conoce

En las décadas recientes los carros han aumentado su tecnología para mejorar la experiencia de conducción. Los más modernos traen elementos que entregan mayor comodidad a todos los pasajeros y al conductor.

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Un ejemplo de ello son los espejos calefactables, una función que permite activar la calefacción en los retrovisores y desempañarlos. Esta herramienta busca aumentar la seguridad del vehículo, entregándole una mayor visión a la persona que maneja.

En situaciones climáticas adversas como lluvias o bajas temperaturas, los espejos tienden a empañarse y afectar su nitidez. Por esta razón, muchos fabricantes incorporaron un sistema de calefacción que elimina la humedad y mejora la visibilidad en pocos minutos.

La función se puede activar desde un botón que aparece en el tablero o en el volante, dependiendo del modelo. El símbolo aparece representado con una ventana y líneas onduladas que indican calor.

El portal Motor Pasión señala que esta tecnología no es solo un accesorio sino que es un mecanismo de seguridad. Los retrovisores son un apoyo al conductor que deben estar siempre en condiciones óptimas.

Algunos carros traen avisos en el espejo de la función. Foto: Motor Pasión México

¿Cómo funcionan?

Los retrovisores son los espejos laterales de todo vehículo. Cuando se calientan, emiten calor para evitar que el cristal se empañe por medio de un sistema interno de cableado.

Para ello, cuentan con pequeñas resistencias eléctricas instaladas detrás del espejo. Estas generan calor de forma rápida para evitar la acumulación de agua, hielo o vapor sobre la superficie.

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En algunos carros de lujo, la función se activa automáticamente. Sin embargo, en la mayoría de modelos convencionales debe encenderse de forma manual.

En otras marcas, el sistema se acciona con la misma perilla que controla la posición de los retrovisores. Para saber si el carro cuenta con la calefacción de espejos, es necesario revisar los botones del tablero o del volante, al lado izquierdo del conductor.

Si no aparece, se debe mirar el manual del propietario o la ficha técnica para conocer si el vehículo cuenta con la función. En caso de que no, es posible agregarlo con un experto mecánico.