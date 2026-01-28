La mala conexión wifi en su casa es culpa de este objeto que está frente a su router: quitarlo dispara la velocidad de la red

La solución para mejorar la calidad del internet no siempre está en desconectar o reiniciar el router. Aunque esta acción puede parecer una alternativa sencilla y, en algunos casos, efectiva, suele funcionar solo de manera temporal y no elimina el problema de raíz.

Una conexión lenta se traduce en páginas que tardan en cargar, respuestas demoradas, dificultades para ver contenido en streaming y múltiples fallas que terminan frustrando al usuario, ya que impiden el uso normal del celular o del computador.

En este contexto, actuar de la forma adecuada puede marcar una gran diferencia en la experiencia de navegación. Existen objetos que generan interferencias y pueden ser la causa del problema; sin embargo, pocas personas son conscientes de ello.

Los espejos pueden causar interferencias en la red wifi. Foto: Getty Images

Los espejos, enemigos silenciosos del wifi

El medio especializado en tecnología Xataka explica que el wifi transmite datos mediante ondas que viajan por el aire y pueden debilitarse al encontrarse con ciertos obstáculos. Los espejos, en particular, afectan la señal debido a la capa metálica que tienen en su parte trasera, la cual refleja las ondas de radio, genera interferencias y provoca zonas sin cobertura o conexiones inestables.

En lugar de permitir que la señal atraviese el espejo, esta capa metálica la desvía y hace que las ondas interfieran entre sí. Como consecuencia, la conexión pierde potencia y estabilidad, lo que puede causar cortes o lentitud, especialmente al ver contenido en streaming o jugar en línea.

Por esta razón, lo ideal es no ubicar el router frente a espejos o ventanas. En su lugar, se recomienda colocarlo en un punto elevado y central de la vivienda, para que la señal se distribuya de manera uniforme y llegue a todos los rincones y habitaciones.

Varios dispositivos de la casa conectados a la misma red wifi. Foto: Inteligencia Artificia de ChatGPT

Asimismo, es importante evitar situarlo cerca de superficies metálicas. Lo más recomendable es mantenerlo lo más alejado posible de este tipo de objetos, así como de muros muy gruesos o muebles grandes.

En general, para lograr una buena conexión wifi, se debe tener en cuenta que paredes gruesas, puertas, tuberías y espejos pueden reducir la señal. A esto se suman los electrodomésticos y dispositivos electrónicos, que también generan interferencias y disminuyen el alcance y la potencia de la red.