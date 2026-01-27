Envolver el ‘router’ wifi con papel aluminio sirve para mejorar la señal: ¿mito o fraude?

En la actualidad, disponer de una conexión a internet veloz y confiable se ha convertido en una necesidad fundamental dentro de los hogares. Cada vez más personas dependen de una buena conectividad para cumplir con sus labores profesionales, adelantar estudios o disfrutar de opciones de ocio digital como plataformas de streaming y videojuegos en línea.

El acceso constante a la red se facilita gracias a dispositivos como el router, presente en la mayoría de las viviendas, que permite el uso simultáneo de aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales y servicios de información. Una señal wifi eficiente resulta clave para garantizar una experiencia fluida en varias herramientas.

Aunque los servicios de internet residencial han mejorado en capacidad y velocidad con el paso del tiempo, los inconvenientes de conexión siguen siendo frecuentes. En muchos casos, la navegación lenta o las descargas interrumpidas se deben a fallas en la cobertura del wifi dentro del hogar, lo que impide un funcionamiento óptimo de la red.

Ante este panorama, muchas personas recurren a supuestos trucos caseros para reforzar la señal inalámbrica. Uno de los más difundidos en redes sociales es el uso de papel aluminio alrededor del router, bajo la idea de que este metal puede reflejar y concentrar las ondas electromagnéticas. Sin embargo, esta práctica no solo carece de respaldo científico, sino que también puede resultar contraproducente.

La señal wifi se puede ver afectada por un router obsoleto. Foto: Getty Images

¿Mito o fraude?

En 2017, un grupo de investigadores de la Universidad de Dartmouth presentó un estudio en el que analizó la personalización de la cobertura inalámbrica en espacios cerrados. La investigación evidenció que, mediante el uso de láminas de aluminio integradas en estructuras plásticas diseñadas con impresión 3D y alta precisión, se podía orientar la señal wifi hacia zonas concretas del interior y limitar su alcance en otras áreas, incluso con fines de protección y control de la red.

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de utilizar papel aluminio doméstico es que su manipulación manual no reproduce, ni de lejos, la precisión técnica empleada en entornos científicos. Un reflector diseñado con cálculos exactos cumple una función específica, mientras que una lámina arrugada actúa más como un elemento que interfiere en la propagación de la señal.

Más allá del impacto en el rendimiento de la conexión, el uso de papel aluminio sobre módems y routers implica un riesgo físico real. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Lejos de mejorar el rendimiento, cubrir el router con aluminio suele generar efectos negativos en la red. Este material bloquea la transmisión de las ondas de radio, provocando rebotes desordenados dentro del recubrimiento y dificultando su salida al exterior. Como resultado, se presenta una disminución notable del alcance, un aumento en los tiempos de respuesta y la aparición de áreas sin cobertura que antes no existían, limitando seriamente el funcionamiento de la conexión a internet.

¿Cuáles son los riesgos de hacer este truco?

Más allá del impacto en el rendimiento de la conexión, el uso de papel aluminio sobre módems y routers implica un riesgo físico real. Estos dispositivos funcionan de manera continua y generan calor interno, el cual se libera a través de rejillas de ventilación diseñadas para mantener una temperatura adecuada y evitar fallas en su funcionamiento.

Al cubrirlos con aluminio, se impide la correcta disipación del calor, lo que provoca un aumento peligroso de la temperatura. Esta condición puede hacer que el sistema reduzca automáticamente su rendimiento para protegerse, empeorando la velocidad del internet.

Con el tiempo, el sobrecalentamiento puede causar daños permanentes en los componentes, acortar la vida útil del equipo y generar costos adicionales por reparaciones o reemplazos.