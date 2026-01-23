Tecnología

Elon Musk hizo anuncio sobre los robots humanoides y anticipó un cambio sin precedentes: “Será más inteligente que toda la humanidad”

El empresario sostuvo que lo desarrollado hasta ahora representa apenas una etapa inicial y también advirtió que la IA “superará” las capacidades humanas.

23 de enero de 2026, 6:59 p. m.
Elon Musk lanza una predicción inquietante sobre los robots humanoides y la IA.

Desde la irrupción de la inteligencia artificial (IA), el empresario Elon Musk se ha consolidado como uno de sus mayores defensores. El magnate ha reiterado en varias ocasiones que esta tecnología marcará el rumbo del futuro y provocará transformaciones profundas en la sociedad.

En recientes declaraciones, durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, el fundador de Tesla reconoció que el avance de la IA está ocurriendo a un ritmo incluso más acelerado de lo que se preveía inicialmente, lo que refuerza su impacto inminente en distintos ámbitos.

Musk también sostuvo que lo desarrollado hasta ahora representa apenas una etapa inicial y advirtió que la IA “superará” las capacidades humanas. Ante este escenario, insistió en la necesidad de anticiparse a los cambios que se avecinan y fijó un plazo concreto para uno de sus proyectos más ambiciosos: Tesla prevé comenzar la comercialización de su robot humanoide Optimus hacia finales de 2027.

DAVOS, SWITZERLAND - JANUARY 22: Business person Elon Musk delivers a speech during the World Economic Forum Annual Meeting in Davos, Switzerland, on January 22, 2026.

“La velocidad a la que está progresando la IA, creo que podríamos tener IA que sea más inteligente que cualquier humano para finales de este año”, señaló, agregando, “a más tardar para finales del próximo año”. Y luego: “Dentro de cinco años, la IA será más inteligente que toda la humanidad —colectivamente”.

La propuesta de los robots humanoides encaja con el tipo de discurso que suele cautivar en Davos, al presentar desafíos complejos como la falta de mano de obra o la baja productividad bajo una lógica de oferta futura. Este enfoque transforma problemas estructurales en una promesa tecnológica concreta y cercana, alejándolos del terreno de la ciencia ficción.

Elon Musk presenta el robot humanoide que creo con su empresa Tesla
Elon Musk presenta el robot humanoide que creo con su empresa Tesla

Para reforzar esa idea, se apeló a escenarios cotidianos que hacen más tangible el concepto, como la posibilidad de contar con robots capaces de asistir en el cuidado del hogar, los niños o incluso las mascotas: “¿Quién no querría un robot que, suponiendo que sea muy seguro, cuide a tus hijos, cuide a tus mascotas?”.

Aunque el planteamiento tiene un tinte idealista, se apoya en una realidad difícil de ignorar: los servicios de cuidado son cada vez más costosos y el envejecimiento poblacional agrava la escasez de trabajadores jóvenes.

Desde esta perspectiva, los humanoides se presentan como una alternativa práctica para sociedades que enfrentan un desequilibrio demográfico creciente. Se trata de un argumento que resuena con fuerza en foros económicos globales, donde se percibe un futuro en el que el principal desafío no será la falta de demanda, sino la ausencia de personas suficientes para sostener las tareas esenciales de la vida diaria.

Es la primera vez que el hombre más rico del mundo participa en el foro de Davos, al que en el pasado calificó de “aburrido” y donde su aparición, anunciada por sorpresa, casi llenó el auditorio.

