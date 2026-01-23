Elon Musk sorprende con inesperado comentario sobre su deseo de que su muerte esté ligada a Marte: “Es un compromiso”

El multimillonario y empresario tecnológico Elon Musk participó por primera vez en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, durante esta semana. Su asistencia llamó la atención, ya que en el pasado había cuestionado el evento y lo había calificado públicamente como “aburrido”, lo que hizo inesperada su presencia en la cumbre.

Bill Gates pone fecha de caducidad a su fundación: “No le veo valor alguno a que dure más de 20 años”

Musk inició su intervención con un comentario irónico sobre la llamada “Junta de Paz para Gaza”, una iniciativa impulsada por Trump que propone un plan de 20 puntos para lograr una paz duradera y la reconstrucción del territorio palestino. Con tono humorístico, el empresario hizo alusión a la conformación de dicha junta y a sus implicaciones geopolíticas.

“Me enteré de la formación de la junta de paz y pensé: ‘¿Eso es PIEC?… Un trocito de Groenlandia, un trocito de Venezuela… solo queremos un trocito’”, precisó en el importante evento internacional.

El multimillonario y empresario tecnológico Elon Musk participó por primera vez en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, durante esta semana. Foto: Anadolu via Getty Images

Además, durante una conversación con Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, el empresario centró su exposición en proyectos relacionados con la exploración espacial y la inteligencia artificial.

En ese contexto, reiteró su interés en desarrollar robots humanoides avanzados y recordó su visión de colonizar Marte, una idea que también había expuesto previamente ante el público del Congreso Internacional de Astronáutica en Guadalajara, México. También señaló que estaría dispuesto a morir en Marte, siempre y cuando no sea durante el aterrizaje.

“Es un compromiso a largo plazo (...) Me han preguntado varias veces: ‘¿Quieres morir en Marte?' Y yo respondí: ‘Sí, pero no en el impacto’”, añadió, provocando risas entre el público. “Es una buena respuesta”, precisó el director ejecutivo de BlackRock.

Durante varios años, Elon Musk se mostró abiertamente crítico del Foro Económico Mundial, cuestionando tanto su influencia como su propósito. En 2023, reaccionó a un video de la ceremonia inaugural del evento con comentarios irónicos: “¿Cómo es que el FEM/Davos siquiera existe?”, y añadió: “¿Están intentando ser los jefes de la Tierra?”.

El consejo de Jeff Bezos que transforma las reuniones laborales y mejora la toma de decisiones

El empresario también comparó el foro de Davos con 4chan, una plataforma conocida por albergar opiniones extremas, utilizando el sarcasmo para ridiculizar algunas de las declaraciones surgidas en el encuentro. Incluso llegó a bromear con la idea de un concurso que diferenciara frases pronunciadas en Davos de las publicadas en ese sitio, reforzando su postura crítica frente al evento.

Un año antes, Musk había hecho pública su decisión de rechazar la invitación. Parte de su desacuerdo estuvo relacionado con el debate sobre la superpoblación, postura que el Foro Económico Mundial ha señalado como un “desafío global”, mientras que el empresario, padre de 14 hijos, sostiene que el verdadero riesgo para la humanidad es el colapso demográfico.