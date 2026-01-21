Tecnología

El consejo de Jeff Bezos que transforma las reuniones laborales y mejora la toma de decisiones

La relevancia de este enfoque está respaldada por distintas investigaciones que advierten sobre el impacto de la autoridad en los debates grupales.

Redacción Tecnología
21 de enero de 2026, 4:51 p. m.
Jeff Bezos es un empresario, ingeniero y magnate estadounidense.
Jeff Bezos es un empresario, ingeniero y magnate estadounidense.

Durante los encuentros laborales, la secuencia en la que se comparten los puntos de vista influye directamente en cómo se perciben las ideas y en la disposición del equipo a expresar desacuerdos. Jeff Bezos, fundador de Amazon, defiende que los líderes con mayor autoridad deberían intervenir al final, con el fin de no sesgar la conversación ni limitar la diversidad de opiniones por efecto de su posición jerárquica.

Para Jeff Bezos, opinar o intervenir demasiado pronto en una conversación puede limitar la libertad de los colaboradores para expresar desacuerdos o proponer ideas innovadoras. Foto: Getty Images

Este enfoque no se limita a fomentar un diálogo más abierto, sino que también apunta a elevar la solidez de las discusiones. Diversos estudios científicos señalan que permitir un intercambio previo de ideas sin influencias dominantes puede modificar de manera significativa la forma en que un grupo toma decisiones y llega a sus conclusiones.

“Sé por experiencia que si hablo primero, incluso los participantes más decididos, inteligentes y con un criterio muy alto se preguntarán: ‘¿Y si Jeff piensa eso? Llegué a esta reunión pensando una cosa, pero quizá no sea la correcta”, dijo el empresario en conversación con el podcast de Lex Fridman.

.
Jeff Bezos tiene más de 50 millones de dólares invertidos en la isla / foto. Getty Images Foto: Getty Images

Para Jeff Bezos, intervenir demasiado pronto en una conversación, ya sea con preguntas o con opiniones, puede restringir la autonomía de los colaboradores al momento de plantear desacuerdos o sugerir ideas innovadoras. Desde su perspectiva, el liderazgo efectivo implica crear un espacio donde todos puedan expresarse sin sentir que existe una postura dominante desde el inicio.

La relevancia de este enfoque está respaldada por distintas investigaciones que advierten sobre el impacto de la autoridad en los debates grupales. Un estudio divulgado en la revista Science señala que las primeras opiniones en ser expuestas tienden a influir de manera excesiva en el resto del grupo, un efecto conocido como “rebaño acumulado”, que puede distorsionar la toma de decisiones.

Stephen Hawking reveló cuál es la mejor herramienta para afrontar cualquier problema: “La vida sería trágica”

En la misma línea, un artículo del Journal of Risk and Uncertainty concluyó que las opiniones emitidas por personas con poder jerárquico suelen desencadenar una “cascada informativa”. Este fenómeno lleva a que otros participantes ajusten, incluso de forma mínima, su propio criterio, lo que termina reduciendo la diversidad de puntos de vista dentro del grupo.

