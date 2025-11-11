Jeff Bezos revela su fórmula para elegir empleados: la pregunta que pocos saben responder

Jeff Bezos, fundador de Amazon ha estado recientemente en diferentes opiniones al refutar la visión de Zuckerberg sobre si vale la pena ir a la universidad, ahora, un nuevo tema de Bezos ha estado circulando el cual se basa en la polémica manera que utiliza para contratar empleados.

Bezos compartió su particular método para identificar el talento durante una charla en la Italian Tech Week 2025, realizada en Turín.

En un tono reflexivo, el empresario habló sobre el valor de la creatividad y el pensamiento original, rasgos que según él ni la inteligencia artificial podrá reemplazar.

La historia que marcó su manera de pensar

Durante su intervención, Bezos relató una anécdota personal que según dijo influyó profundamente en su visión del trabajo, recordando los veranos que pasaba en Texas con su abuelo, donde juntos repararon un viejo bulldozer.

Para lograrlo, tuvieron que construir su propia grúa desde cero y aquella experiencia, explicó que esto le enseñó a no rendirse ante los obstáculos y a valorar la creatividad práctica.

Jeff Bezos considera que la innovación es la mejor defensa ante los competidores del mercado. | Foto: Getty Images

“Esa experiencia me enseñó el valor de la inventiva práctica y de resolver los problemas con ingenio”, afirmó el magnate.

Desde entonces, asegura, busca en sus empleados ese mismo espíritu de invención, por eso, durante las entrevistas laborales, suele hacer una pregunta poco común pero reveladora: “Siempre les pido que me den un ejemplo de algo que hayan inventado”.

Para Bezos, más allá de los títulos o la experiencia, la clave está en la capacidad de transformar una idea en una solución.

Innovar como escudo frente a la competencia

El fundador de Amazon también destacó que la creatividad no solo impulsa el crecimiento, sino que actúa como la mejor defensa ante los competidores.

Su proceso de selección incluye una pregunta poco común: “Cuéntame algo que hayas inventado”. | Foto: Getty Images / Zia Soleil

En tono anecdótico, mencionó que lo que más le inquieta no son las grandes corporaciones, sino las mentes jóvenes que comienzan desde un garaje, con ideas frescas y el deseo de cambiar las reglas del juego, haciendo alusión a los inicios de gigantes como Apple o Google.