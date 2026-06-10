La forma correcta de limpiar el puerto de carga del celular sin gastar dinero: solo se necesita un objeto casero

En la vida cotidiana, el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible. Sin embargo, en medio de esta dependencia constante, suele pasarse por alto un aspecto clave: el mantenimiento básico del dispositivo.

Si su teléfono muestra una “N” en la parte superior, esta función podría estar activada sin que se haya dado cuenta

La mayoría de los cuidados se centran en elementos visibles como la pantalla o la batería, pero existen componentes menos evidentes que también requieren atención. Uno de los más importantes es el puerto de carga, un pequeño conector que cumple una función esencial y que, a la vez, está expuesto de forma continua a agentes externos.

Este orificio, por donde se conecta el cable de alimentación, acumula con facilidad polvo, pelusa proveniente de los bolsillos y restos de humedad. Aunque estas partículas no siempre son perceptibles a simple vista, con el tiempo se van compactando y pueden interferir en el correcto funcionamiento del equipo.

La carga del celular se puede ver afectada por ajustes en la configuración. Foto: Getty Images

Según el portal Applesfera, una de las formas más seguras de limpieza consiste en utilizar un palillo de madera delgado, siempre que no tenga astillas, para retirar cuidadosamente la suciedad acumulada. El procedimiento debe iniciarse con el móvil apagado, introduciendo el objeto con suavidad en el conector y moviéndolo con delicadeza hacia los lados para desprender la pelusa o el polvo adherido.

En algunos casos, este método puede complementarse envolviendo la punta del palillo con un pequeño trozo de algodón o un pañuelo suave, lo que ayuda a atrapar mejor las partículas sin dañar el interior del puerto.

Aun así, es fundamental mantener una manipulación extremadamente cuidadosa, ya que, aunque el conector no es especialmente frágil, sí puede deteriorarse si se ejerce presión excesiva o movimientos bruscos.

No todos los puertos de carga en lugares públicos están configurados para proporcionar una carga segura y eficiente. Foto: Getty Images

Cuando la suciedad proviene de líquidos, especialmente sustancias pegajosas como bebidas azucaradas, lo más recomendable es no intentar una limpieza casera. En estas situaciones, lo más seguro es acudir a un servicio técnico autorizado para evitar daños mayores.

Realizar esta limpieza de forma periódica es importante, porque la acumulación de residuos en el puerto de carga puede afectar directamente la eficiencia del contacto entre el cable y el dispositivo. Esto suele manifestarse en fallos comunes, como la necesidad de mover el cable para que el celular cargue, una carga más lenta de lo habitual o, en casos más avanzados, el reconocimiento intermitente del cargador.