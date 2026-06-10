Si su teléfono muestra una “N” en la parte superior, esta función podría estar activada sin que se haya dado cuenta

Android se ha convertido en uno de los sistemas operativos más utilizados en el mundo. Su presencia en millones de celulares, tablets, relojes inteligentes y otros dispositivos tecnológicos lo ha posicionado como una pieza clave en la transformación digital actual.

Si recibe llamadas que cuelgan al contestar, este práctico método puede ayudarle a frenarlas y evitar que saturen su celular

Desarrollado por Google, este sistema operativo se caracteriza por ofrecer una experiencia flexible, personalizable y compatible con una enorme variedad de dispositivos de distintas marcas y precios. Gracias a ello, muchas personas pueden acceder a tecnología avanzada sin necesidad de realizar grandes inversiones económicas.

En el caso de los teléfonos móviles, Android ha evolucionado constantemente con actualizaciones enfocadas en mejorar aspectos como la seguridad, el rendimiento, la inteligencia artificial y el ahorro de batería. Todo esto con el objetivo de responder cada vez mejor a las necesidades y expectativas de los usuarios.

Sin embargo, dentro de la gran cantidad de funciones que incorporan estos dispositivos, existen íconos y símbolos que suelen pasar desapercibidos, aunque en realidad tienen un significado importante. Uno de ellos es la letra “N” que aparece en la barra superior de algunos celulares.

La letra “N” en Android indica que el NFC está activado y no representa un fallo del dispositivo. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

De acuerdo con el portal especializado en tecnología Xataka, este símbolo indica que el NFC está activado. Se trata de una tecnología inalámbrica de comunicación de corto alcance que permite la conexión entre dispositivos cercanos. Por lo tanto, la presencia de esta letra no significa que exista un problema con el teléfono, sino simplemente que dicha función está encendida.

El NFC tiene diferentes usos en la vida cotidiana. Entre ellos se encuentran los pagos móviles, la transferencia rápida de archivos, el uso del celular como tarjeta de transporte, la apertura de accesos compatibles e incluso la lectura del DNI electrónico en algunos casos.

Aunque algunas personas sienten preocupación por posibles riesgos de seguridad, tener visible la letra “N” no implica que terceros puedan realizar cobros automáticos. Para efectuar pagos mediante NFC es necesario cumplir con medidas de protección como el bloqueo de pantalla, el uso de PIN, contraseña o sistemas biométricos.

Android se ha consolidado como uno de los sistemas operativos más utilizados del mundo. Foto: Getty Images

Aun así, los expertos recomiendan utilizar esta tecnología con precaución y mantenerla desactivada cuando no sea necesaria, especialmente para evitar conexiones accidentales o un consumo innecesario de batería.

En caso de que se quiera ocultar el ícono de la barra superior, la función puede desactivarse fácilmente. En la mayoría de los dispositivos Android, esta opción se encuentra disponible desde el panel de ajustes rápidos.

También es posible hacerlo desde la configuración del teléfono. Para ello, se debe ingresar en “Ajustes”, luego en “Dispositivos conectados” y posteriormente en “Preferencias de conexión”, donde aparecerá la opción para activar o desactivar el NFC.