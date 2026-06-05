Un extraño punto azul comenzará a aparecer en los celulares. ¿Qué hacer si lo encuentra en su teléfono?

La apariencia de los celulares inteligentes está a punto de transformarse con la llegada de una nueva señal visual que busca proteger.

¿Las aplicaciones se congelan o se cierran solas? Esto es lo que puede hacer para mejorar la velocidad del celular

Se trata de un pequeño círculo de color azul que se ubicará en la zona superior de la pantalla, sumándose a otros indicadores ya conocidos, pero con una misión muy específica relacionada con la información personal.

Un nuevo guardián silencioso en la pantalla

Este punto azul no es un error de diseño ni una notificación de mensaje común; es una herramienta de seguridad activa. Su función principal es alertar cuando alguna aplicación está intentando saber la ubicación exacta.

Muchas aplicaciones tienen la capacidad de rastrear la ubicación mediante el GPS (un sistema que utiliza satélites para decir dónde un usuario se encuentra en el mapa), incluso cuando no se está usando directamente, lo que se conoce como “segundo plano”.

El círculo azul avisará cuando una app consulte la ubicación del celular. Foto: NurPhoto via Getty Images

Hasta ahora, este proceso solía ocurrir de forma invisible para el usuario, pero con este cambio, el teléfono “delatará” cualquier intento de acceso a nuestra posición geográfica en tiempo real.

¿Qué hacer si aparece el círculo azul?

Lo más interesante de esta modificación en la interfaz es que no es solo un aviso visual, sino una puerta al control total. Si ve el punto azul y no está utilizando ninguna aplicación que necesite saber dónde está (como un mapa o una app de clima), puede desplegar la parte superior de la pantalla y presionar el icono.

Al hacer esto, el teléfono mostrará un menú detallado con el nombre de la aplicación que está “fisgoneando”. Desde allí, tendrá el poder de quitarle el permiso inmediatamente o cerrar la aplicación si considera que no debería estar rastreando los movimientos en ese momento.

¿Cuándo llegará a los dispositivos?

Aunque algunos modelos específicos, como los Google Pixel, ya han comenzado a experimentar con esta función, la gran mayoría de los usuarios la recibirá con el lanzamiento de Android 17.

Se espera que esta mejora llegue a marcas populares como Xiaomi (a través de su sistema HyperOS 4) y Samsung a partir de los próximos meses, posiblemente hacia finales de año.

Android 17 será clave para la expansión de este nuevo sistema de privacidad. Foto: Getty Images

El semáforo de la privacidad

Con esta actualización, el sistema operativo Android completará un código de colores que permitirá entender qué está haciendo el celular con solo un vistazo.

Es similar a un semáforo de privacidad que funciona de la siguiente manera:

Punto Verde: Se enciende cuando la cámara está capturando imágenes o video.

Se enciende cuando la cámara está capturando imágenes o video. Punto Naranja: Aparece cuando el micrófono está escuchando o grabando sonido.

Aparece cuando el micrófono está escuchando o grabando sonido. Punto Azul: La nueva incorporación que nos avisa que se está consultando nuestra ubicación actual.

Es importante notar que, si varias funciones se usan a la vez, el sistema suele mostrar primero el icono de la cámara, pero permite ver los demás con un simple toque.