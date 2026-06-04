¿Las aplicaciones se congelan o se cierran solas? Esto es lo que puede hacer para mejorar la velocidad del celular

Las aplicaciones móviles se han vuelto indispensables en la vida diaria. Se utilizan para trabajar, estudiar, comunicarse y entretenerse, por lo que resulta bastante molesto cuando una app se cierra de forma inesperada, especialmente en momentos importantes.

El error más común al conectar el cargador del celular que podría acelerar el deterioro de la batería

Aunque muchas personas creen que este problema ocurre únicamente por la antigüedad del celular, lo cierto es que existen varios factores que pueden afectar el funcionamiento de las aplicaciones y del dispositivo en general.

Uno de los más frecuentes es la falta de espacio de almacenamiento. Cuando la memoria del teléfono está casi llena, las apps tienen dificultades para ejecutar procesos y guardar archivos temporales correctamente. Como consecuencia, pueden aparecer fallos, bloqueos, lentitud o cierres repentinos.

De acuerdo con el centro de ayuda de Google, los dispositivos Android cuentan con diversas herramientas que ayudan a solucionar este tipo de inconvenientes. Una de las principales recomendaciones es forzar la detención de la aplicación que presenta errores, una opción que se encuentra en la configuración del teléfono y cuya ubicación puede variar según la marca del equipo.

La falta de espacio de almacenamiento es uno de los principales motivos por los que una aplicación comienza a fallar. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Al forzar el cierre, todos los procesos de la aplicación se detienen temporalmente, lo que en algunos casos permite que vuelva a funcionar con normalidad. Además, identificar cuáles apps presentan fallas recurrentes puede ayudar a detectar el origen del problema.

Si el inconveniente persiste, otra alternativa es iniciar el celular en modo seguro. Esta función desactiva temporalmente las aplicaciones descargadas y permite comprobar si alguna de ellas está afectando el rendimiento del dispositivo. Para activarla se recomienda consultar las instrucciones específicas del teléfono.

Una vez en marcha el modo seguro, es importante verificar si las fallas desaparecen. Si el móvil funciona correctamente, es probable que alguna aplicación instalada recientemente esté causando los errores.

Las aplicaciones móviles pueden cerrarse de forma inesperada mientras se usan. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

En ese caso, se aconseja reiniciar el smartphone de manera normal y eliminar las apps descargadas una por una. Después, lo ideal es reiniciar nuevamente el aparato y comprobar si el error se resolvió.

Cuando finalmente se identifica la aplicación responsable, las demás pueden reinstalarse sin inconvenientes. Este tipo de medidas no solo ayuda a recuperar el buen funcionamiento del teléfono, sino también a prevenir problemas que afectan el uso cotidiano del dispositivo.