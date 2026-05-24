¿Su celular funciona lento? Estos ajustes pueden hacer que recupere velocidad y rendimiento en pocos minutos

De manera repentina, el celular comienza a presentar fallas, retrasos en las tareas y una batería que dura cada vez menos, convirtiéndose en una experiencia frustrante para los usuarios. Aunque en algunos casos esto se debe al desgaste natural del dispositivo, también existen varios factores que influyen directamente en la pérdida de velocidad y rendimiento.

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Uno de los motivos más comunes es la acumulación de archivos y aplicaciones. Cada foto, video, documento o app instalada ocupa espacio en la memoria interna del teléfono. Cuando el almacenamiento está casi lleno, el sistema operativo tiene más dificultades para funcionar con fluidez, lo que provoca lentitud al abrir programas o ejecutar procesos.

Otro factor importante son las aplicaciones que trabajan en segundo plano. Muchas continúan funcionando incluso cuando no están abiertas, consumiendo memoria RAM, batería y datos móviles. Redes sociales, servicios de ubicación y aplicaciones de mensajería suelen mantenerse activas constantemente.

Además, una de las causas más frecuentes es el desgaste natural del dispositivo con el paso de los años y el uso continuo. Como ocurre con cualquier aparato electrónico, algunos componentes pierden eficiencia con el tiempo, afectando el desempeño general del celular.

La acumulación de archivos, fotos, videos y aplicaciones llena el almacenamiento y afecta la fluidez del sistema. Foto: Getty Images

Sin embargo, existen algunos ajustes y recomendaciones que pueden ayudar a mejorar notablemente la velocidad del equipo y optimizar la experiencia de uso. De acuerdo con Computer Hoy, uno de los principales es liberar espacio de almacenamiento. Cuando el móvil tiene poca memoria disponible, Android empieza a responder más lento porque las aplicaciones necesitan espacio libre para funcionar correctamente.

Para recuperar rendimiento, se recomienda eliminar archivos innecesarios, borrar aplicaciones que ya no se utilizan y reducir elementos visuales como widgets, fondos animados y accesos directos excesivos, ya que estos consumen recursos del sistema.

También resulta útil disminuir o desactivar las animaciones de Android desde las opciones de desarrollador, lo que permite que el teléfono responda con mayor rapidez.

Las aplicaciones en segundo plano consumen memoria RAM, batería y datos móviles aunque no estén abiertas. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Aunque muchas personas creen que un celular antiguo deja de funcionar bien únicamente por el desgaste del hardware, gran parte de la lentitud suele estar relacionada con la acumulación de archivos, las aplicaciones en segundo plano y configuraciones que consumen recursos sin que el usuario lo note.

Todo esto genera un sistema más pesado, menos fluido y con menor autonomía de batería, incluso cuando el dispositivo todavía es útil para tareas básicas. Por eso, realizar algunos ajustes simples puede marcar la diferencia y ayudar a recuperar parte del rendimiento sin necesidad de instalar aplicaciones externas ni tener conocimientos técnicos avanzados.