Si el rendimiento y la batería de su celular empiezan a ser un problema, realice este ajuste en las aplicaciones para evitarlo

Si un celular empieza a rendir por debajo de lo habitual, algún problema con las aplicaciones podría estar afectando su desempeño. Aunque estos dispositivos están diseñados para gestionar varias tareas al mismo tiempo, un exceso de procesos abiertos puede sobrecargar los recursos del sistema y reducir la fluidez general.

Cuando cambia de una aplicación a otra, la anterior no suele cerrarse por completo, sino que permanece en estado de reposo en segundo plano. Este funcionamiento permite reanudarla con rapidez, pero implica que el sistema siga destinando recursos como memoria RAM, energía y, en determinadas circunstancias, conexión de datos.

Algunas aplicaciones, especialmente las destinadas a compartir contenido o transmitir eventos en vivo, podrían continuar actualizando información aun cuando no se están utilizando de forma activa. Si se acumulan demasiados procesos en segundo plano, el dispositivo podría perder fluidez.

De acuerdo con lo citado por Computer Hoy, Hiroshi Lockheimer, exvicepresidente de ingeniería de Google, señaló que cerrar aplicaciones de manera constante no reduce el consumo energético y, por el contrario, puede perjudicar la autonomía del dispositivo. Según su explicación, el sistema está diseñado para administrar de forma eficiente las apps en reposo sin necesidad de intervención del usuario.

El problema surge cuando se fuerza el cierre de una aplicación y se vuelve a abrir poco después. En ese momento, el sistema debe iniciar el proceso desde cero, lo que implica activar el procesador, aumentar su potencia de trabajo, volver a cargar elementos visuales en memoria, recuperar datos almacenados y restablecer conexiones de red.

Este conjunto de operaciones genera un pico de actividad que demanda más energía que simplemente reactivar una aplicación suspendida. Si este ciclo se repite varias veces al día con distintas herramientas, el resultado es un consumo innecesario de batería que podría evitarse dejando que el sistema gestione por sí mismo las aplicaciones en segundo plano.

No obstante, es importante tener en cuenta que existen algunas excepciones. Según el medio especializado en tecnología, ADSL Zone, forzar el cierre de una aplicación en segundo plano solo resulta recomendable en situaciones puntuales.

Una de ellas ocurre cuando la app presenta fallos, se congela o deja de responder, ya que reiniciarla puede restablecer su funcionamiento normal. También puede ser útil cerrarla si no se prevé utilizarla durante un periodo prolongado.

Además, conviene prestar atención a aquellas aplicaciones que mantienen actividad constante en segundo plano, como las que usan de forma continua el GPS o reproducen contenido, ya que pueden seguir consumiendo recursos incluso sin uso activo.