Tecnología

Nunca ignore estos detalles clave al elegir un cable para cargar su celular: podrían evitarle un mal funcionamiento

Cargar el dispositivo al 100% lo más rápido posible se ha vuelto una necesidad común, sobre todo en equipos con baterías de gran capacidad.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
20 de febrero de 2026, 10:22 a. m.
La carga rápida de su celular no se activa si usa un cable USB inadecuado.
La carga rápida de su celular no se activa si usa un cable USB inadecuado. Foto: Getty Images

Debido al uso constante de los teléfonos móviles, los cables USB se han convertido en accesorios indispensables por su practicidad. En este contexto, cargar el dispositivo al 100% en el menor tiempo posible se ha vuelto una necesidad habitual para los usuarios, especialmente en equipos con baterías de gran capacidad.

En respuesta, la tecnología de carga rápida se ha consolidado como una solución para reducir los tiempos de espera, permitiendo recuperar aproximadamente la mitad de la batería en unos 30 minutos, aunque esto depende de las capacidades técnicas del equipo y sus componentes internos.

Deje de rechazar las molestas llamadas spam: esta es la forma correcta de frenarlas para siempre

No obstante, la presencia de la etiqueta Quick Charge no garantiza por sí sola un rendimiento óptimo. El funcionamiento real depende de utilizar un cable USB y un adaptador compatibles con los estándares de potencia requeridos.

Una elección inadecuada puede limitar la velocidad de carga e incluso comprometer el estado del hardware, por lo que conocer y emplear los accesorios correctos es fundamental para aprovechar plenamente esta tecnología.

Tecnología

Messenger en la web desaparece: cómo seguir enviando mensajes desde su computador con esta guía práctica

Tecnología

Los electrodomésticos de su casa que pueden originar un devastador incendio si ignora este detalle al momento de usarlos

Tecnología

YouTube prueba nueva herramienta con IA en televisores: así funciona el ‘botón’ de voz que mejoraría la experiencia de los usuarios

Tecnología

Internet satelital Starlink en segundos: esta es la forma correcta de registrarse y activar el servicio en su celular

Tecnología

Llegar a un grupo de WhatsApp ya no será un problema: la función que pone al día a los nuevos miembros automáticamente

Tecnología

¿Por qué el cable del cargador siempre se daña en el mismo punto? Trucos para protegerlo y evitar riesgos eléctricos

Tecnología

Por primera vez en la historia apareció un tiburón en el océano Antártico: científicos señalaron 2 hipótesis

Tecnología

El truco para reconocer un cargador de carga rápida que no sobrecaliente ni dañe su celular

Tecnología

Por esta razón, la carga rápida no funciona en su celular correctamente: detalles clave que debe ajustar

Tecnología

Carga rápida en los celulares: ¿por qué su uso frecuente puede dañar la vida útil del aparato?

Aunque no está diseñado como cargador, el portátil puede ofrecer una salida práctica cuando se necesita que el celular vuelva a encender.
En situaciones de emergencia, aprovechar el computador como fuente de energía puede ser suficiente para recuperar más de media carga del teléfono. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo elegir un cable USB?

Para simplificar la elección entre la amplia variedad de cables USB disponibles, lo primero es observar el tipo de conector en cada extremo, ya que este factor influye directamente en la potencia que puede transmitirse. El formato físico no es un detalle menor: determina los límites técnicos de la carga, incluso antes de considerar el cargador o el dispositivo.

Al margen de conectores más antiguos como Mini-USB, Micro-USB o el sistema Lightning utilizado por Apple, las diferencias de capacidad se aprecian con claridad en combinaciones como USB-C a USB-A. Este tipo de cable, aunque común, presenta restricciones físicas que impiden alcanzar velocidades de carga muy elevadas en comparación con otros formatos más modernos, según el medio especializado Computer Hoy.

Los cargadores piratas pueden afectar el funcionamiento general del celular.
Los cargadores piratas pueden afectar el funcionamiento general del celular. Foto: Getty Images/iStockphoto

En la mayoría de los casos, los cables USB-C a USB-A ofrecen potencias que oscilan entre niveles básicos y moderados, quedando por debajo de los estándares más rápidos que superan con facilidad los 40 W. Esta brecha evidencia que el diseño del conector puede convertirse en un cuello de botella energético, independientemente del adaptador utilizado.

Además, el rendimiento final siempre depende de la compatibilidad del dispositivo, ya que cada equipo admite un límite específico de carga rápida. Si un aparato está preparado para potencias altas, pero se utiliza un cable con menor capacidad, la velocidad se ajustará automáticamente al máximo que el cable pueda soportar.

Internet satelital Starlink en segundos: esta es la forma correcta de registrarse y activar el servicio en su celular

Existen excepciones puntuales impulsadas por fabricantes como Oppo y Xiaomi, que han desarrollado tecnologías capaces de alcanzar potencias muy elevadas incluso con conectores USB-A. No obstante, estos resultados suelen lograrse únicamente al emplear cables y cargadores originales diseñados específicamente para esos sistemas.

Además, a diferencia de los cables limitados a potencias moderadas —frecuentemente considerados como soluciones de carga rápida de bajo consumo—, los cables USB-C a USB-C permiten acceder a niveles energéticos mucho más altos.

Cable USB
Los cables USB-C a USB-C permiten acceder a niveles energéticos mucho más altos. Foto: Getty Images

Esta capacidad superior es el rasgo más evidente para diferenciarlos, especialmente cuando cuentan con certificación del USB Implementers Forum, según expertos citados, lo que garantiza soporte para potencias que pueden alcanzar 60 W, 100 W e incluso 240 W. Para que este rendimiento se materialice, el cable, el cargador y el dispositivo deben ser compatibles con la misma capacidad de energía.

En cambio, si se utiliza un cable USB-C a USB-A con estándares más limitados, la velocidad de carga disminuye drásticamente, prolongando el proceso varias veces respecto al máximo rendimiento que el equipo puede ofrecer.

Más de Tecnología

Meta elimina Messenger web y centraliza los mensajes en Facebook.

Messenger en la web desaparece: cómo seguir enviando mensajes desde su computador con esta guía práctica

Los cables en mal estado pueden provocar graves incendios.

Los electrodomésticos de su casa que pueden originar un devastador incendio si ignora este detalle al momento de usarlos

La compañía destaca que las pantallas de televisión son el segmento de mayor crecimiento y busca maximizar la calidad visual para los usuarios.

YouTube prueba nueva herramienta con IA en televisores: así funciona el ‘botón’ de voz que mejoraría la experiencia de los usuarios

Contar con un servicio estable es esencial para mantener la productividad, el entretenimiento y la comunicación sin interrupciones.

Internet satelital Starlink en segundos: esta es la forma correcta de registrarse y activar el servicio en su celular

Creativo Getty

Llegar a un grupo de WhatsApp ya no será un problema: la función que pone al día a los nuevos miembros automáticamente

Uno de los mayores peligros de utilizar cargadores con cables rotos es el riesgo de incendio.

¿Por qué el cable del cargador siempre se daña en el mismo punto? Trucos para protegerlo y evitar riesgos eléctricos

Un tiburón de hasta cuatro metros apareció en una zona considerada inhóspita para la especie.

Por primera vez en la historia apareció un tiburón en el océano Antártico: científicos señalaron 2 hipótesis

El Gobierno de Estados Unidos comenzará a liberar información relacionada con FANI y reportes de objetos voladores no identificados.

Presidente Donald Trump ordena publicar toda información oficial relacionada con vida extraterrestre, FANI y OVNI

Expertos advierten que la detección temprana es la principal herramienta de defensa.

Oficial: Nasa confirma que hasta 15.000 asteroides gigantes podrían impactar en la Tierra y destruir ciudades enteras

Noticias Destacadas