Nunca ignore estos detalles clave al elegir un cable para cargar su celular: podrían evitarle un mal funcionamiento

Debido al uso constante de los teléfonos móviles, los cables USB se han convertido en accesorios indispensables por su practicidad. En este contexto, cargar el dispositivo al 100% en el menor tiempo posible se ha vuelto una necesidad habitual para los usuarios, especialmente en equipos con baterías de gran capacidad.

En respuesta, la tecnología de carga rápida se ha consolidado como una solución para reducir los tiempos de espera, permitiendo recuperar aproximadamente la mitad de la batería en unos 30 minutos, aunque esto depende de las capacidades técnicas del equipo y sus componentes internos.

Deje de rechazar las molestas llamadas spam: esta es la forma correcta de frenarlas para siempre

No obstante, la presencia de la etiqueta Quick Charge no garantiza por sí sola un rendimiento óptimo. El funcionamiento real depende de utilizar un cable USB y un adaptador compatibles con los estándares de potencia requeridos.

Una elección inadecuada puede limitar la velocidad de carga e incluso comprometer el estado del hardware, por lo que conocer y emplear los accesorios correctos es fundamental para aprovechar plenamente esta tecnología.

En situaciones de emergencia, aprovechar el computador como fuente de energía puede ser suficiente para recuperar más de media carga del teléfono. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo elegir un cable USB?

Para simplificar la elección entre la amplia variedad de cables USB disponibles, lo primero es observar el tipo de conector en cada extremo, ya que este factor influye directamente en la potencia que puede transmitirse. El formato físico no es un detalle menor: determina los límites técnicos de la carga, incluso antes de considerar el cargador o el dispositivo.

Al margen de conectores más antiguos como Mini-USB, Micro-USB o el sistema Lightning utilizado por Apple, las diferencias de capacidad se aprecian con claridad en combinaciones como USB-C a USB-A. Este tipo de cable, aunque común, presenta restricciones físicas que impiden alcanzar velocidades de carga muy elevadas en comparación con otros formatos más modernos, según el medio especializado Computer Hoy.

Los cargadores piratas pueden afectar el funcionamiento general del celular. Foto: Getty Images/iStockphoto

En la mayoría de los casos, los cables USB-C a USB-A ofrecen potencias que oscilan entre niveles básicos y moderados, quedando por debajo de los estándares más rápidos que superan con facilidad los 40 W. Esta brecha evidencia que el diseño del conector puede convertirse en un cuello de botella energético, independientemente del adaptador utilizado.

Además, el rendimiento final siempre depende de la compatibilidad del dispositivo, ya que cada equipo admite un límite específico de carga rápida. Si un aparato está preparado para potencias altas, pero se utiliza un cable con menor capacidad, la velocidad se ajustará automáticamente al máximo que el cable pueda soportar.

Internet satelital Starlink en segundos: esta es la forma correcta de registrarse y activar el servicio en su celular

Existen excepciones puntuales impulsadas por fabricantes como Oppo y Xiaomi, que han desarrollado tecnologías capaces de alcanzar potencias muy elevadas incluso con conectores USB-A. No obstante, estos resultados suelen lograrse únicamente al emplear cables y cargadores originales diseñados específicamente para esos sistemas.

Además, a diferencia de los cables limitados a potencias moderadas —frecuentemente considerados como soluciones de carga rápida de bajo consumo—, los cables USB-C a USB-C permiten acceder a niveles energéticos mucho más altos.

Los cables USB-C a USB-C permiten acceder a niveles energéticos mucho más altos. Foto: Getty Images

Esta capacidad superior es el rasgo más evidente para diferenciarlos, especialmente cuando cuentan con certificación del USB Implementers Forum, según expertos citados, lo que garantiza soporte para potencias que pueden alcanzar 60 W, 100 W e incluso 240 W. Para que este rendimiento se materialice, el cable, el cargador y el dispositivo deben ser compatibles con la misma capacidad de energía.

En cambio, si se utiliza un cable USB-C a USB-A con estándares más limitados, la velocidad de carga disminuye drásticamente, prolongando el proceso varias veces respecto al máximo rendimiento que el equipo puede ofrecer.